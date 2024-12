Barrio Traut: el equipo que dignifica al fútbol florense

Llegó a cinco finales en los últimos cuatro años de competencia oficial y siempre es la gran prueba de fuego para los jóvenes futbolistas rivales en sus inicios en primera división. Terminó primero en el Apertura y en el Clausura pero el titulo se le niega. Para cualquier equipo, jugar contra el amarillo, es sinónimo que el fin de semana no será nada sencillo.

(Por Flavio Iacomini)

Lejos de ser esta una nota consuelo. Los hechos valen más que las palabras. Cualquier pibe que debuta en primera conoce bien hoy que toparse con Barrio Traut es sinónimo de apretar los dientes y “al rompe raje”, porque sino la pelota no se toca durante todo el partido. Dardo Rivarola como D.T, la última vez que salió campeón fue en aquel día soleado de invierno de 2013, cuando en el CEF N° 6 goleó a El Taladro por 4 a 0 con pasajes de baile dirigiendo a La Terraza. Sergio Cenzano, Facundo Maciel, Braian Aranda, “Charo” Montenegro, Rubén Maciel (el parecido a Romario), por citar solo unos nombres de aquel maravilloso conjunto tricolor. Después, “Al Dardo” se le ha negado la vuelta olímpica, pero desde que agarró Barrio Traut en el 2017, perdió la final del Apertura de ese año y desde hace seis que para cualquier equipo del fútbol florense cruzarse con los “guerreros” del Barrio es tarea complicada.

Días pasados, en un análisis un poco más fino entre muchachos del ambiente futbolístico de nuestro medio, se tiró sobre la mesa que tal vez en sumar la figura de otro creador más en el medio, ahí estaría la clave para que el amarillo pueda terminar de consumar toda su propuesta. Pero son solo opiniones del técnico que cada uno tiene adentro.

Jugadores rápidos, con temple, potencia física en los extremos y también en la mitad de la cancha es lo que caracteriza el andar de un equipo florense que nadie puede discutir su protagonismo en el crecimiento del futbol de Las Flores. Duelos verbales con los árbitros y con los rivales, aun que otro empujón y nariz con nariz con el famoso que te pasa, pierna fuerte en cada cruce, hinchada fervorosa y demás dimes y diretes de nuestro futbol, ensalzan la historia y la esencia del equipo de Dardo Rivarola. Si el “Barrio” no estuviera, no sería lo mismo para nuestro futbol. Razón más que suficiente para pensar e imaginar que Barrio Traut en su andar cotidiano, dignifica al futbol de Las Flores. Se le volvió a negar el titulo en el 2024, pero quien pise el terreno de en juego en el 2025, sabe bien que cada fin de semana, enfrente volverá a estar el amarillo. Superar ese escollo seguro no será nada sencillo. En los 90 minutos, del “rompe y raje” del campito, nadie se salva.

