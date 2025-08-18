Bernardo Lemma: Armado de lista y los ecos con los izquierdistas por la bandera de Palestina.

En la mañana de “El Periodístico” conversamos con Pte. del partido LLA y 1° candidato a concejal. A días de las elecciones legislativas, reflexionó sobre varios temas incluyendo sobre el reclamo y obras en ruta nacional 3.

“Más o menos costó armar la lista… Hay mucha gente que apoya pero por lo general en nuestro espacio no todos vienen de la política y dicen que se les complica, por eso saludo a aquellos que se animaron a dar el paso y participar en política que hoy es sinónimo de mala palabra por lo que ha pasado en todos estos años ya que los únicos que progresaban eran los que estaban en el poder y no en el trabajador, por eso es comprensible el enojo de la gente cuando se acercan estos tiempos electorales…” Sobre la puesta de la bandera de Palestina en el obelisco por parte del Frente de Izquierda, dijo: “Con respecto a lo que hizo Fulvia, primero que nada, es que estamos en la Argentina. El nombre de la diputada que aparece en los carteles juró por Palestina y no por nuestro país en un hecho de traición. Se desvirtúa cuando pegan papeles o banderas en lugares que no van. Si quieren ir con un bombo a la plaza que vayan y lo hagan. No entiendo cómo pueden salir a hacer publicidad con la bandera de otro país. Es como colgar una bandera de EEUU, Ucrania, Rusia o Irán. ¿Qué tiene que ver? Poné si querés la bandera en la puerta de tu casa. Otro lado es que 5 millones de pesos costó el arreglo del obelisco, no fue gratis. ¿Y vamos y le ponemos cosas … Eso me dio bronca porque van y pegan cosas. Costó y salió del impuesto de los florenses. No importa si fue colgado con delicadeza o no. Porque si no cada uno empieza a hacer lo que quiera y no es así. Estoy convencido de lo que hice está bien…Soy argentino y por bajar la bandera no me hace antipatriota, no apoyo ninguna masacre venga de donde venga. Me parece una locura tomar postura sobre un conflicto bélico que pasa a miles de kilómetros de acá y nos divide más como los argentinos. Primero empaticemos con lo nuestro, en el norte hay chicos desnutridos. El presidente tiene una alineación natural por su condición de presidente… Argentina está alineada con EEUU e Israel a favor de occidente. El problema sería si el presidente cuelga la bandera en Casa Rosada salvo por un evento protocolar, no hay que gastar energía cuando hay un montón de cosas por resolver, sobre todo en Las Flores. Empaticemos con los empleados de la Planta de Residuos que casi no tienen protección. Hay trabajadores que están olvidados, que ganan miseria…” Sobre algunas figuras de la lista, dijo: “Laura (Caraminola) fue inspectora distrital, lo máximo que puede aspirar un docente de nuestra comunidad. Estuvo al frente de escuelas y nos va a dar ese plus de armado de equipo y control. Nos ayuda a entender ciertas partes del circuito que nos costaba comprender. Y está comprometida con la discapacidad. En la lista hay docentes con enfoques distintos. Con la LLA hicimos una encuesta bajando al territorio del gran Buenos Aires, y de las 22 mil personas el 78% cree que la educación en la provincia es mala. Pero les preocupa más la seguridad… Más en el interior preocupa la educación. Qué mejor es tener docentes para que nos cuente su punto de vista. Cómo poder utilizar herramientas tecnológicas dentro del aula…Kiciloff decidió que no hay más repitencia, se empiezan a mezclar chicos de distintas edades y niveles y eso no es bueno. Es complejo el tema…”

Ante el reclamo de varios vecinos autoconvocados y la realidad de la ruta nacional 3, dijo: “En cuanto a la ruta 3 se presentaron los pliegos, en setiembre se conocería el ganador. Como se dijo iría desde Cañuelas a Bahía Blanca y en noviembre tomaría control la nueva empresa. Tienen 1 año para los acomodos necesarios y luego aumentar el peaje si no lo tendrán prohibido. Pienso que en diciembre/enero habrá un movimiento fuerte en la traza asfáltica. Para la autopista se tendrán que poner de acuerdo con el gobierno nacional. La empresa estaría interesada pero es preferible aún ser cauto y no vender humo. Menos en esta etapa electoral…”

No es fácil estas elecciones, competimos con un mega aparato que tiene muchos recursos. Han empapelado Las Flores con una contaminación llamativa. Preferimos no tomar ese camino. Uno ve que se va terminando una era a nivel local ya que el intendente no podrá postularse nuevamente. Hay que entender que esta es una elección legislativa por lo que no podemos venir a prometer sino presentar proyectos en el Concejo Deliberante, hoy la batalla es muy dura teniendo sólo un concejal, nosotros no vamos a tener testimoniales, Federico Gentilini va a volver a la banca, por el contrario, el oficialismo desde el 2do al 4to ninguno asumió” Dijo.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA A BERNARDO LEMMA

