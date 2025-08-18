Patín Artístico Las Flores: destacados resultados en La Plata

Patín Artístico Las Flores: destacados resultados en La Plata2 minutos de lectura
El pasado viernes 15 de agosto una numerosa delegación de patinadores acompañados por profesores, familiares y amigos se trasladan a la ciudad de La Plata para participar de la 2da. fecha de Liga Roller Lift . Dicha jornada logra excelentes resultados para nuestros representantes. Ellos fueron:
Izquierdo Maria Paula – 1er puesto Formativa 7 años
Sella Antonia – 1er puesto Formativa 9 años
Cisneros Lola – 3er puesto Formativa 10 años
Toledo Renata – 1er puesto Formativa 11 años
Lemma Caterina – 3 er puesto Formativa 11 años
Montes Mateo – 1er puesto Formativa 11 años
Iglesia Elgue Justina – 1 er puesto Formativa 12 años
Corvino Agustín – 1er puesto Formativa 14 años
Etchalus Julieta – 2do puesto Quinta C 10 años
Ponce Morena – 1er puesto Quinta C 11 años
Rodríguez Mia – 1er puesto Quinta C 14 y 15 años
Redondo Juana – 3er puesto Quinta C 14 y 15 años
Berasain Katarina – 4to puesto Quinta C 14 y 15 años
Curutchet Delfina – 1 er puesto Quinta C 16 y mayores
Arrazubieta Camila – 1er puesto Tercera C 16 y mayores
Orlando Melina – 3er puesto promo B senior
Mendívil Clara – 1er puesto Danza obligatoria y 1er puesto freedance Avanzado GM
Incentivo
Montes Emilia
Ponce Charo
Basile Justina
Frascino Sofía
Eloaiza Amelia
Ametrano Josefina
Crowley Faustina
Iglesias Elgue María Pia
García Catalina
Laffont Margarita
Incentivo Avanzado
Briana Llamas
Gómez Abril
D’aro Alessandro Emma
García Clara
Bartalomey Rubino Guadalupe
Estamos muy orgullosos de nuestros representantes ..
Cómo siempre decimos, a seguir trabajando para seguir avanzando