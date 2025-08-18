Patín Artístico Las Flores: destacados resultados en La Plata

El pasado viernes 15 de agosto una numerosa delegación de patinadores acompañados por profesores, familiares y amigos se trasladan a la ciudad de La Plata para participar de la 2da. fecha de Liga Roller Lift . Dicha jornada logra excelentes resultados para nuestros representantes. Ellos fueron:

Izquierdo Maria Paula – 1er puesto Formativa 7 años

Sella Antonia – 1er puesto Formativa 9 años

Cisneros Lola – 3er puesto Formativa 10 años

Toledo Renata – 1er puesto Formativa 11 años

Lemma Caterina – 3 er puesto Formativa 11 años

Montes Mateo – 1er puesto Formativa 11 años

Iglesia Elgue Justina – 1 er puesto Formativa 12 años

Corvino Agustín – 1er puesto Formativa 14 años

Etchalus Julieta – 2do puesto Quinta C 10 años

Ponce Morena – 1er puesto Quinta C 11 años

Rodríguez Mia – 1er puesto Quinta C 14 y 15 años

Redondo Juana – 3er puesto Quinta C 14 y 15 años

Berasain Katarina – 4to puesto Quinta C 14 y 15 años

Curutchet Delfina – 1 er puesto Quinta C 16 y mayores

Arrazubieta Camila – 1er puesto Tercera C 16 y mayores

Orlando Melina – 3er puesto promo B senior

Mendívil Clara – 1er puesto Danza obligatoria y 1er puesto freedance Avanzado GM

Incentivo

Montes Emilia

Ponce Charo

Basile Justina

Frascino Sofía

Eloaiza Amelia

Ametrano Josefina

Crowley Faustina

Iglesias Elgue María Pia

García Catalina

Laffont Margarita

Incentivo Avanzado

Briana Llamas

Gómez Abril

D’aro Alessandro Emma

García Clara

Bartalomey Rubino Guadalupe

Estamos muy orgullosos de nuestros representantes ..

Cómo siempre decimos, a seguir trabajando para seguir avanzando

