El Hollín cantó victoria y se acercó a la punta

(foto archivo) Los aurinegros le ganaron 3 a 1 a Juventud Deportiva y quedaron ubicados a solo un punto del equipo líder del torneo. Diego Velázquez, Jonatán Quiñones y Raul “Pelado” Maciel fueron los autores del los goles del conjunto que dirige Hugo Arrambide.

(Por Flavio Iacomini)

Buena victoria cosechó ayer domingo en el estadio ferroviario el conjunto “Carbonero”.

Ya desde los primeros minutos demostró autoridad para salir a buscar el partido y esta actitud lo llevó al equipo de calle Las Heras a su primera victoria en el campeonato Apertura.

Tras el gol del mediocampista Velázquez a los 6 minutos de juego, la conversión después de Jonatan Quiñones, también en el primer tiempo, le dio más tranquilidad al aurinegro que marchaba en la tabla de posiciones con tres unidades por tos 3 empates consecutivos.

El tercer gol llegó casi en el final del partido con una proyección ofensiva del defensor Raul Maciel. El descuento para Deportiva lo logró Román Panattieri cuando ya expiraba el encuentro por lo que no hubo más tiempo de reacción para el equipo albiverde de la dupla Luciano Borda-Diego Rodríguez.

El triunfo de El Hollín lo dejó cerca del puntero Atlético Las Flores, equipo que lidera con siete puntos el torneo. El próximo fin de semana, el aurinegros serán rivales de Juventud Unida, mientras que para Deportiva, la también difícil misión será precisamente enfrentar al líder rojinegro.

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