Murió Luis Brandoni, actor emblemático de cine, TV y teatro

El reconocido actor murió en la madrugada de este lunes a los 86 años tras varios días de internación, luego de sufrir una caída en su casa el 11 de abril. El actor emblema del cine, televisión y teatro argentinos ya había sido internado a finales de noviembre de 2025 por problemas de presión. La confirmación de su fallecimiento fue publicada por su amigo Carlos Rottemberg, productor teatral. «Se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, escribió la cuenta de Multiteatro en X, propiedad de Rottemberg, este lunes a primera hora. A pesar de que en un principio, tras su caída, se hablaba sobre un supuesto accidente cerebrovascular, Rottemberg explicó la semana pasada que Brandoni en realidad permanecía internado porque debían monitorear un hematoma cerebral producto del golpe, «​hasta su absorción», aclaró. Finalmente, su cuerpo no pudo más. «El Beto» murió un día después de cumplir los 86 años. En diálogo con Teleshow, Rottemberg adelantó que se lo velará en la Legislatura porteña desde el mediodía de este lunes «y el martes a la mañana en el Panteón de Actores». Aún activo, Brandoni protagonizaba recientemente la obra teatral «¿Quién es quién?», junto a Soledad Silveyra, y estaba preparando la segunda temporada de «Nada», serie de Disney+.

Fuente: La Brújula 24

About The Author