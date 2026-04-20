BM – martes 20 de abril

NOTORIA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO DE LAS FLORES EN EL CONGRESO DE SALUD PROVINCIAL La Municipalidad de Las Flores presente en un nuevo Congreso de Salud Provincial – COSAPRO 2026 – con participación activa. El secretario de Salud, farm. Eduardo O. Zapata Del Giovannino, disertó en la mesa «Política de medicamentos para garantizar el derecho a la salud». Como así también, en la planificación y dirección del taller «Proyectos de integración local» junto con trabajadores y profesionales de la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, el intendente Fabián Blanstein, acompañado por el secretario de Salud, asistieron a la Asamblea del CoSaPro, dónde por primera vez Las Flores tendrá representación titular dentro de la Mesa Ejecutiva de Secretarios de Salud cuya conformación fue votada por unanimidad y que tendrá cómo objetivo principal diagramar el próximo Plan Quinquenal de Salud. En dicha asamblea estuvieron presentes intendentes y secretarios de salud de 130 municipios, autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, rectores de Universidades Nacionales en territorio bonaerense, presidentes de Colegios profesionales y titulares sindicales. Finalmente se produjo el intercambio de conocimientos en temas de salud con la presencia de Natan Enríquez, coordinador del IMSS-Bienestar en el Estado de México y André Luis Bonifácio de Carvalho, director general de Gestión y Participativa del Ministerio de Salud de Brasil.

AJEDREZ: LA ESCUELA MUNICIPAL SE PRESENTÓ EN BOLÍVAR Una delegación de la Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando, formó parte de la Segunda Fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se disputó ayer en el Estadio República de Venezuela de Bolívar. Intervinieron 190 aficionados al juego ciencia, logrando los florenses las siguientes posiciones: en Sub 10 (17 jugadores), Elson Calzada resultó décimo, mientras que en Sub 12 (35 inscriptos), Lucas Lerra y Ciro Branchesi Gómez clasificaron séptimo y noveno, respectivamente. En Sub 15 (41 participantes): 12°) Gael Benavídez, 13°) Tomás Espíndola, 22°) Simón Arce, 27°) Tomás Aguirre, 37°) Anisio Guerendiaian y 41°) Pastor Melo. En Sub 18 (21 protagonistas): 13°) Tiano Puente y en Libres (78 anotados): 36°) Facundo Álvarez. La tercera etapa se desarrollará el 17 de mayo en Las Flores.

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