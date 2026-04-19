Resultados del ciclismo del sabado
Categoría Peña y damas
1°Marcelo Mundet
(Las Flores)
2°Gustavo Montenegro (LasFlores)
3°Matías Delgado
(Las Flores)
4°Antonio Fumiati
(Las Flores)
5°Aldana Sebastián
(Las Flores)
DAMAS
1°Aldana Sebastián
(Las Flores)
2°Daniela Pardo (Las Flores)
CATEGORÍA MAYORES Y MENORES
1°Jonatan Ostrit (Las Flores)
2°Mateos Gerez(Chivilcoy)
3°Luciano Utzet(Olavarría)
4°Facundo Fernández (Las Flores)
5°Facundo Pereyra (Las Flores)
6°Luis carpinetti (Las Flores)
7°Alan Bossi (Las Flores)
CATEGORÍA A-B-C-D Y LIBRES
GENERAL -B
1° DIEGO MARTÍN(Olavarría
2°Gastón Caputo(Las Flores)
3°José Aguirre(Cacharí)
4°Chumg(Buenos Aires)
5°Juan Alegre(Las Flores)
OPCIÓN C
1°Pablo Telis (Cachari)
2°Roberto Ruscialeli(Cachari)
3° Carlos Puebla (Dolores)
MASTER D
1°Juan Funes (Saladillo)
2°Javier Lucio (Saladillo)
MÁSTER A
1° Diego Martín ( olavarría)
2° Joaquín Melo
( Las Flores)