Resultados del ciclismo del sabado

Categoría Peña y damas

1°Marcelo Mundet
(Las Flores)
2°Gustavo Montenegro (LasFlores)
3°Matías Delgado
(Las Flores)
4°Antonio Fumiati
(Las Flores)
5°Aldana Sebastián
(Las Flores)

DAMAS
1°Aldana Sebastián
(Las Flores)
2°Daniela Pardo (Las Flores)

CATEGORÍA MAYORES Y MENORES
1°Jonatan Ostrit (Las Flores)
2°Mateos Gerez(Chivilcoy)
3°Luciano Utzet(Olavarría)
4°Facundo Fernández (Las Flores)
5°Facundo Pereyra (Las Flores)
6°Luis carpinetti (Las Flores)
7°Alan Bossi (Las Flores)

CATEGORÍA A-B-C-D Y LIBRES

GENERAL -B
1° DIEGO MARTÍN(Olavarría
2°Gastón Caputo(Las Flores)
3°José Aguirre(Cacharí)
4°Chumg(Buenos Aires)
5°Juan Alegre(Las Flores)

OPCIÓN C
1°Pablo Telis (Cachari)
2°Roberto Ruscialeli(Cachari)
3° Carlos Puebla (Dolores)

MASTER D
1°Juan Funes (Saladillo)
2°Javier Lucio (Saladillo)

MÁSTER A
1° Diego Martín ( olavarría)
2° Joaquín Melo
( Las Flores)

Más historias

Llega la competencia de Calistenia a Las Flores el próximo 26 de abril

2 horas atrás Fm Alpha

Patinadoras de J. Deportiva logran varios podios en Gral. San Martín

8 horas atrás Fm Alpha

Buscan nombre para el nuevo yaguareté del Parque Nacional Río Pilcomayo: cómo votar

1 día atrás Fm Alpha

