Buscan nombre para el nuevo yaguareté del Parque Nacional Río Pilcomayo: cómo votar

La Administración de Parques Nacionales lanzó una convocatoria abierta para que la ciudadanía elija el nombre del último yaguareté registrado en el Parque Nacional Río Pilcomayo, en el marco de las tareas de monitoreo de fauna que se realizan en la región.

Se trata del ejemplar macho silvestre número 11 identificado en el Chaco argentino y el tercero dentro de esta área protegida. El hallazgo representa un avance significativo para la conservación del yaguareté, una especie emblemática que se encuentra en peligro de extinción en el país.

El animal fue detectado inicialmente a partir de huellas encontradas en 2025 en un campo lindero al parque. A partir de ese indicio, el personal reforzó el monitoreo con cámaras trampa, lo que permitió confirmar su presencia y obtener imágenes para su identificación.

Monitoreo clave para la conservación

El registro forma parte de un proyecto de seguimiento de mamíferos medianos y grandes que se desarrolla en el parque mediante dispositivos instalados en puntos estratégicos. Cada nuevo ejemplar aporta información valiosa sobre el uso del territorio y las condiciones ambientales necesarias para la supervivencia de la especie.

Cabe recordar que en 2018 se obtuvo el primer registro fotográfico de un yaguareté en la región chaqueña, mientras que a comienzos de 2025 se identificó otro macho en el área, que fue bautizado como “Pilco” tras una votación pública.

Participación ciudadana La iniciativa de elegir el nombre del nuevo ejemplar se da en un contexto especial: en 2026 se cumplen 25 años de la ley que declaró Monumento Natural al yaguareté y 75 años de la creación del parque nacional. La votación combinará instancias presenciales —con visitas a escuelas de la zona y de la ciudad de Formosa— y una modalidad virtual abierta a todo el país. El nombre ganador se dará a conocer el próximo 30 de abril, luego de contabilizar los votos recolectados en ambas modalidades. Entre las opciones del nombre para el yaguareté se encuentran: Gualamba (gentilicio referido a los habitantes del Gran Chaco)

Mayo (complementa el nombre del yaguareté llamado «Pilco» por votación ciudadana)

Mburuvicha (en guaraní refiere a una autoridad o líder) Link para votar

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