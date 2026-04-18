18 de abril de 2026

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Fútbol Senior: se juega este domingo la 4ta. fecha del Apertura

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41 segundos atrás Fm Alpha

Este domingo en el predio del club El Hollín se disputará la fecha 4 del torneo para mayores de 35 años. El programa de partidos es el siguiente: Cancha 1: 10hs. Atlético-Avellaneda, 11:30hs.: Construcciones Landa-El Taladro, 13hs. Barrio Traut-Porteño (Cacharí) y 14:30hs.: Bandera Blanca-Juventud Deportiva. Cancha 2: 10hs.: Escuela Gorchs-El Bosque, 11:30hs.: Juventud Unida-El Hollín, 13hs. Los Amigos-Juventud Rosense y 14:30hs. Toque Toque-Dep. Cacharí. Se recuerda que la entrada es libre y gratuita. También se encuentra disponible el servicio de cantina y parrilla.

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