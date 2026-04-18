Boletín Municipal: Desarrollo Humano recorrida y sonrisas

El pasado jueves, la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile, y miembros de su equipo, visitaron tres espacios que son fundamentales para nuestra ciudad.

Se realizó un encuentro en el Hogar Agrícola, un lugar que siempre transmite una energía especial. Allí se conversó con los integrantes del equipo, quienes contaron todo lo que se viene.

También se recorrieron los Centros de Promoción Comunitaria Sur y Este, donde se compartieron juegos, muchas risas y esa alegría que contagian los chicos y chicas, que nos recuerda el por qué se hace todo lo que se hace cada día.

Estar presentes es, sobre todo, compartir.

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