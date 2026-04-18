El puntero arriesga ante Ferrocarril Roca

Atlético Las Flores, único líder del campeonato oficial de primera división, mañana domingo a las tres de la tarde en el CEF N° 6, recibirá a los ferroviarios en uno de los partidos más importantes de la jornada. Se completará la cuarta fecha con los encuentros entre Juventud Unida y El Taladro y el choque entre Juventud Deportiva y El Hollín. Antes, de las 13hs., en las tres canchas jugará el futbol femenino.

(Por Flavio Iacomini)

Los rojinegros con siete puntos cosechados marchan bien arriba en el Torneo Apertura 2026 y mañana a las 15hs. en el estadio de la avenida San Martin tendrán un encuentro difícil ante la primera división de Ferrocarril Roca, equipo albiceleste que viene de empatar el domingo pasado ante El Taladro en el clásico.

Por su parte, Atlético Las Flores, llegará al partido ante el conjunto de Juan Cruz Candina con el palmarés de un muy buen triunfo por 3 a 1 ante Juventud Unida y en condición de visitante.

En tanto en el estadio del mencionado Juventud Unida, el local irá por la recuperación pero seguro no le será fácil cuando reciba allí en 25 de Mayo y Azul a El Taladro.

El “Verde” quiere volver a sumar y tiene con qué poder complicar al equipo de Adrian Caputo que marcha último y sin puntos en el torneo.

La cuarta fecha del torneo oficial tendrá otro partido importante: se cruzarán los equipos de Deportiva y El Hollín y habrá promesa de buen espectáculo.

Los albiverdes están segundos a un punto del líder, mientras que El Hollín con 4 puntos están terceros. Una victoria de cualquiera de los dos los acerca a un mejor lugar en zona de clasificación rumbo a la etapa decisiva del torneo.

Para destacar también, desde las 13 hs en las tres canchas antes mencionadas, jugarán los equipos de futbol femenino de primera división, también por la cuarta fecha del campeonato oficial.

Las chicas siguen mostrando cada fin de semana el crecimiento futbolístico de la actividad deportiva que desarrollan.

About The Author