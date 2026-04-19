Llega la competencia de Calistenia a Las Flores el próximo 26 de abril

La calistenia es un sistema de entrenamiento físico que utiliza el propio peso corporal como resistencia principal para desarrollar fuerza, flexibilidad, agilidad y coordinación . Se centra en movimientos naturales y funcionales (como empujar, traccionar, sentadillas), a menudo realizados al aire libre, mejorando la postura, el equilibrio y la definición muscular sin necesidad de equipamiento costoso.

No te lo podes perder, el proximo 26 de abril en Plaza España de 14 a 18 hs.

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