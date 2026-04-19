Patinadoras de J. Deportiva logran varios podios en Gral. San Martín

El sábado 18 se desarrolló en las instalaciones de la Sociedad de Fomento de Villa Zagala, el primer torneo anual de la Liga UPA (Unidos al Patinaje Argentino).

Las patinadoras del Club Juventud Deportiva capitaneadas por la profesora Camila Mendiondo dijeron presente, logrando excelentes resultados:

🥇 1° puesto

Siri Carola

Uma Polito

Mía Mercere

Juana Cantet

Paz Dorronsoro

Miguelina Pellejero

Delfina Griffiths

Mila Delgado

Martina Arrúa

Lola Carballo

Zoe Iritcity

Lola Rodríguez

Juana Ramella

Juana Dierickx

Bianca Mercere

Paulina Caputo

🥈 2° puesto

Valentina Jacquet

Jana Pasos

Kiara Peñalva

🥉 3° puesto

Elena Maciel Bagliani

🏅 4° puesto

Brisa Larrosa

Antonia Gioiosa

🏅 5° puesto

Delfina Maderna

Candelaria Gonzalia

Un torneo lleno de aprendizaje, compromiso y crecimiento 💚

¡Felicitaciones a cada una por el trabajo, la dedicación y la pasión que demuestran día a día!

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