19 de abril de 2026

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Patinadoras de J. Deportiva logran varios podios en Gral. San Martín

6 horas atrás Fm Alpha

El sábado 18 se desarrolló en las instalaciones de la Sociedad de Fomento de Villa Zagala, el primer torneo anual de la Liga UPA (Unidos al Patinaje Argentino).

Las patinadoras del Club Juventud Deportiva capitaneadas por la profesora Camila Mendiondo dijeron presente, logrando excelentes resultados:

🥇 1° puesto
Siri Carola
Uma Polito
Mía Mercere
Juana Cantet
Paz Dorronsoro
Miguelina Pellejero
Delfina Griffiths
Mila Delgado
Martina Arrúa
Lola Carballo
Zoe Iritcity
Lola Rodríguez
Juana Ramella
Juana Dierickx
Bianca Mercere
Paulina Caputo

🥈 2° puesto
Valentina Jacquet
Jana Pasos
Kiara Peñalva

🥉 3° puesto
Elena Maciel Bagliani

🏅 4° puesto
Brisa Larrosa
Antonia Gioiosa

🏅 5° puesto
Delfina Maderna
Candelaria Gonzalia

Un torneo lleno de aprendizaje, compromiso y crecimiento 💚
¡Felicitaciones a cada una por el trabajo, la dedicación y la pasión que demuestran día a día!

 

 

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