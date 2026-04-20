(foto archivo) Ferrocarril Roca le ganó 2 a 0 al puntero Atlético Las Flores y con un partido menos que el rojinegro ya está a dos puntos del líder del torneo oficial Apertura 2026. Sergio Cenzano y Mauro López convirtieron los goles albicelestes.

(Por Flavio Iacomini)

Si bien la tarde fue gris y con una tenue llovizna en el final del partido, para la gente ferroviaria fue una jornada de mucha luz y se fue festejando su primera victoria en el torneo al completarse la cuarta fecha del oficial.

Atlético, su dificil rival de ayer domingo en el CEF N° 6, llegaba entusiasmado tras su gran victoria por 3 a 1 ante Juventud Unida, resultado que lo había llevado al equipo de Gastón Aparicio a la cima de un campeonato que hasta ahora ha mostrado paridad, tal como lo reflejan los números.

Pero Ferro, apeló en varios momentos del partido a tomar las riendas del juego, sobre todo en el segundo tiempo cuando logró hacer la diferencia final. A los 35 de la mencionada etapa complementaria, tras una fuerte infracción de Luciano López sobre Lucas Valdéz, Sergio Cenzano de tiro libre penal definió muy bien a la izquierda del arquero Manuel Lacoste. Un rato más tarde, en el minuto 94 del descuento impuesto por el árbitro Ariel Zapettini, el nueve Mauro López convirtió el segundo gol al definir de derecha y pudo sellar el resultado del encuentro.

Ferrocarril Roca, que venía de empatar en los dos encuentros anteriores, consiguió su primer triunfo que lo dejó en un lugar expectante en la tabla de posiciones de un torneo donde en una diferencia de dos puntos hay cinco equipos que pugnan por querer ser lideres.

No obstante su derrota, Atlético Las Flores, un equipo ordenado en todas sus líneas y que además intenta jugar bien futbol, quedó como solitario puntero del torneo con siete unidades.

El próximo fin de semana, el rojinegro deberá esforzarse para poder mantener su liderazgo ya que Juventud Deportiva será su rival.

En tanto, Ferrocarril Roca, en su estadio 27 de Abril, recibirá a Barrio Traut en el marco de la quinta fecha del torneo.

Atlético Las Flores: Manuel Lacoste, Juan Ignacio Ledesma, Ignacio Maciel, Agustín Alcaráz, Enzo Fuchila, Luciano López, Nahuel García, Facundo Piazza, Carlos López, Santiago Gardella, Jano Pairrasteguy. Relevos: Joaquín Bastién, Adrián Rodríguez, Pablo Colmeiro, Edgar Iribarne, Javier Fuchila, Santino Ramos, Alexis Franco. D.T: Gastón Aparicio. Ayudante de Campo: Leonardo Weis.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Facundo Díaz, Santiago Magno, Iván Lozano, Iván Garcete, Luis Péon, Enzo Molina, Emmanuel Tus, Mauro López, Lucas Valdéz, Sergio Cenzano. Relevos: Ignacio Aguirre, Martín Araujo, Gianfranco Manrique, Brian Juarez, Mauro Ramos, Alexio Aguirre, Jorge Coria. D.T: Juan Cruz Candina. P.F: Luciano Ponce.

Arbitro Ariel Zapettini. Líneas: Horacio Maciel y Luciano Macencio.

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