Axel Maimone: «Volvemos a celebrar a Bioy Casares»

El coordinador del Concurso Literario «Adolfo Bioy Casares» que se presentará el próximo 7 de mayo en la Feria Internacional del Libro habló este lunes con FM Alpha. «Esta es nada menos que la vigésima edición y en ese marco volvemos a celebrar la obra de este genial escritor», afirmó Maimone. Sobre la nueva edición del concurso, indicó que «podemos decir con orgullo que es uno de los eventos literarios más destacados a nivel nacional ya que hemos logrado conformar un jurado de altísima calidad tanto en poesía como en narrativa con miembros que pertenecen a la Academia Argentina de Letras y también participantes de distintos puntos del país». En otro orden, el entrevistado se refirió a otras actividades en la Biblioteca «Pablo Minellono» como ser el homenaje al Día del Libro a celebrarse el próximo jueves 23 de abril. «Haremos una suelta de libros toda esta semana en adhesión a una iniciativa nacional», concluyó.

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