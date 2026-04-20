Sin clases este martes por paro de auxiliares de ATE

Mañana 21 de abril se llevará a cabo una jornada nacional de lucha que tendrá un fuerte impacto local. Debido a la adhesión de los auxiliares de educación nucleados en ATE varios establecimientos públicos de nuestra ciudad no dictarán clases o verán reducida su actividad. El sindicato estatal reclama la reapertura urgente de paritarias, el cese de despidos y el pase a planta permanente de trabajadores precarizados, entre otros puntos. En la provincia de Buenos Aires, el mayor impacto se sentirá en el ámbito educativo: sin el personal de limpieza y cocina, las escuelas no pueden garantizar las condiciones mínimas para recibir a los alumnos.