20 de abril de 2026

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Sin clases este martes por paro de auxiliares de ATE

2 horas atrás Fm Alpha
Mañana 21 de abril se llevará a cabo una jornada nacional de lucha que tendrá un fuerte impacto local. Debido a la adhesión de los auxiliares de educación nucleados en ATE varios establecimientos públicos de nuestra ciudad no dictarán clases o verán reducida su actividad. El sindicato estatal reclama la reapertura urgente de paritarias, el cese de despidos y el pase a planta permanente de trabajadores precarizados, entre otros puntos. En la provincia de Buenos Aires, el mayor impacto se sentirá en el ámbito educativo: sin el personal de limpieza y cocina, las escuelas no pueden garantizar las condiciones mínimas para recibir a los alumnos.
Las claves del reclamo de ATE:
Salarial: Recomposición urgente y aumento de emergencia para jubilados.
Estabilidad laboral: Reincorporación de despedidos y pase a planta de contratados.
Fondos: Restitución de fondos adeudados a las provincias y rechazo a las privatizaciones.
Previsional: Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

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