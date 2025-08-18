18 de agosto de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

¡A buscar el paraguas!: la semana empieza con lluvias y tormentas

1 minuto de lectura
4 horas atrás Fm Alpha

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó un alerta amarillo para el área comprendida por Las Flores, Saladillo, Roque Pérez, Navarro, General Alvear, General Belgrano, Lobos y Monte. Dicha área será afectada desde este martes por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte con valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

Patín Artístico Las Flores: destacados resultados en La Plata

7 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Se homenajeó al Gral. San Martín a 175 años de su paso a la Inmortalidad

6 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

TaeKwon-Do en El Palomar: florenses aprobaron exámenes con altas calificaciones

7 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Patín Artístico Las Flores: destacados resultados en La Plata

7 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

¡A buscar el paraguas!: la semana empieza con lluvias y tormentas

4 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Se homenajeó al Gral. San Martín a 175 años de su paso a la Inmortalidad

6 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

TaeKwon-Do en El Palomar: florenses aprobaron exámenes con altas calificaciones

7 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.