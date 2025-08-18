¡A buscar el paraguas!: la semana empieza con lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó un alerta amarillo para el área comprendida por Las Flores, Saladillo, Roque Pérez, Navarro, General Alvear, General Belgrano, Lobos y Monte. Dicha área será afectada desde este martes por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte con valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación.

About The Author