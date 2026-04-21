Un equipo de la Liga de Chascomús será el primer rival de Ferro en el Pre-Federal

Los ferroviarios debutarán el miércoles 6 de mayo de locales ante Unión Vecinal Etcheverry, actual puntero de la Liga Chascomunense de Futbol. Siete días más tarde, de visitantes, jugarán con Racing de Bavio, equipo académico de la Liga de la Costa.

(Por Flavio Iacomini)

Ferrocarril Roca vuelve a su salsa. De nuevo un campeonato de ascenso de la Asociación del Futbol Argentino lo volverá a tener al centenario club de Las Flores como gran protagonista en la primera fase de grupos.

El próximo miércoles 6 de mayo por la noche dará inicio el campeonato de la Federación Bonaerense Pampeana en distintas ciudades de la Provincia de Buenos Aires y precisamente en nuestra ciudad, en el estadio “27 de Abril”, el equipo que dirige Juan Cruz Candina recibirá a Unión Vecinal Echeverry, actual líder de la Liga de Chascomús, equipo que precisamente el domingo pasado le ganó en el final del partido a Atlético Ranchos y en condición de visitante.

También se supo que como integrante de la zona 3 el conjunto albiceleste de nuestra ciudad, en la segunda fecha viajará a la localidad de Bavio (Partido de Magdalena), lugar donde Ferro ya estuvo en el Torneo del Interior en el año 2016. Allí enfrentará a Racing, equipo que juega habitualmente en la Liga de la Costa.

El torneo clasificatorio para el Federal del interior 2026-2027, está conformado por siete zonas y clasificarán a cuartos de final los siete primeros de cada zona de tres equipos y el mejor segundo.

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