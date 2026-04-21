BM – martes 21 de abril

SE FORMALIZÓ LA DONACIÓN DE EQUIPAMIENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADA POR LA FUNDACIÓN DE CLUBES DE LEONES Ayer lunes, mediante la firma de un acta, se formalizó la donación del equipamiento oftalmológico que oportunamente entregó la Fundación Internacional de Clubes de Leones para nuestro distrito. En este marco, el intendente Fabián Blanstein recibió al pasado Gobernador León Manuel Caro, quien es director del Proyecto «Media Luna Oftalmológica» y quien estuvo en representación de la mencionada Fundación. Compartieron además el encuentro Pablo Mastropiero, también referente de Media Luna Oftalmológica y Luis Saupurein, secretario del Club de Leones Las Flores. Los equipos – entre los que hay: lámparas, tonometro, lupa, oftalmoscopio, microscopios, camillas, banquetas y demás elementos propios de esta disciplina – fueron entregado en comodatos entre los años 2015 y 2020 y a partir de esta formalización, se concreta la donación definitiva. Vale destacar que este equipamiento fue destinado al Hospital Zonal General de Las Flores para el fortalecimiento del sistema de salud local y a la mejora en la atención oftalmológica de la comunidad.

INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL: EL INTENDENTE VISITÓ EL SECTOR INDUSTRIAL Y RECORRIÓ EMPRESAS El intendente Fabián Blanstein, el secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Cristian Chiodini, el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Martín Boggini y la administradora del Ente del Sector, Silvina Martínez, realizaron una recorrida por el Sector Industrial Planificado. Allí visitaron una empresa en funcionamiento y otra que actualmente se encuentra en etapa de construcción. Durante la jornada, estuvieron en el predio de la firma Bull Plastic Composite SAS, fabricante de piletas de fibra de vidrio. Allí las autoridades pudieron interiorizarse sobre la actividad y dialogaron con su representante, Martín Alejandro Valdi, para conocer de primera mano las oportunidades y desafíos que atraviesa el sector. Posteriormente, recorrieron la obra en construcción de la firma Green Style S.R.L., donde se lleva adelante el emplazamiento de la infraestructura necesaria para la instalación de un centro de distribución dedicado a la comercialización de bienes muebles. Conversaron con su Socio Gerente, Martín Bickham, quien se encuentra relocalizando su proyecto con una muy importante inversión en nuestro medio.

En este marco, el intendente destacó la importancia de acompañar a quienes invierten y apuestan al desarrollo local.

Estas visitas forman parte de una agenda orientada a consolidar el crecimiento del sector, promover nuevas inversiones en el distrito y fortalecer la generación de empleo.

AUTORIDADES MUNICIPALES Y PROVINCIALES ARTICULAN ACCIONES PARA EL AERÓDROMO DE LAS FLORES Días pasados, visitó nuestra ciudad el director de la Región Aérea Centro de la provincia de Buenos Aires, Jorge Leiva, quien mantuvo una reunión con el intendente Fabián Blanstein y demás autoridades.

Durante el encuentro, se realizó un relevamiento del aeródromo —de jurisdicción provincial—, donde se analizaron aspectos vinculados al mantenimiento, el funcionamiento del club y cuestiones jurídicas, entre otros temas. Asimismo, desde el Municipio se ratificó el compromiso de continuar trabajando de manera mancomunada, en el marco del acuerdo de colaboración firmado oportunamente, con el objetivo de avanzar en la implementación de diversas acciones.

CAPACITACIÓN EN HUERTA AGROECOLÓGICA PARA LOS CENTROS EN MARCO DEL PROGRAMA MUNA-UNICEF En el marco del Programa MUNA-UNICEF, las coordinadoras de los Centros de Promoción Comunitaria Este, Sur, Ositos, Manzanares, Norte, Pardo, Oeste y Jardín Maternal Eva Perón – pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio -, realizarán una capacitación sobre Huerta Agroecológica. La misma será facilitada por la Ing. Agrónoma María Eugenia Calzada, docente de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 “María Stella Ricciardi de Fiore” de nuestra ciudad. Cabe destacar que, con esta acción, mediante la cual se trabajará conjuntamente y de forma asociada con la institución educativa, se dará cumplimiento a la primera etapa planificada en compromiso con lo convenido con MUNA UNICEF, en lo que respecta al eje de trabajo “Primera Infancia y Entornos Saludables”, que se realiza conjuntamente con la Secretaría de Salud. Asimismo, se agradece la colaboración y predisposición del director del establecimiento, José Cagigas y de todo el equipo de conducción.

FÚTBOL: LA ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL PCD EN LA LIGA INCLUSIVA Dos equipos de la Escuela Municipal de Fútbol PCD, bajo la dirección técnica del profesor Roque Cheminet, intervinieron en la jornada de testeo correspondiente a la Liga de Fútbol Inclusiva, que se llevó a cabo en la ciudad de Pilar. Cabe destacar que se contó con la organización de Olimpíadas Especiales y formaron parte de este importante evento alrededor de 140 elencos, entre ellos de Malvinas Argentinas, Pilar, San Andrés de Giles, Almagro, Vélez, Independiente, General Rodríguez, Platense, Tigre, San Fernando, Vicente López y Las Flores. Asimismo, debemos consignar que el Campeonato comprenderá siete fechas, siendo el inicio el 16 de mayo y las finales con sus respectivas entregas de premios están previstas para el 14 de noviembre. Los planteles florenses estuvieron conformados por:

“A”: Jesús Castro, Emiliano Castro, Esteban Castro, Cristian Romero, Rodolfo Rivarola, Ezequiel Larramendi y Enzo González.

“B”: Luca Espíndola, Maximiliano Romero, Axel Sánchez, Alejandro González, Emanuel Viera, Ismael Allende y Fernando Eluaiza.

About The Author