El Taladro vuelve a poner pie en el Pre-Federal

Debutará el próximo 13 de mayo de local ante Alumni de 25 de Mayo. Después, a la semana siguiente viajará a Saladillo donde se cruzará con Oro Verde de la vecina localidad. Mientras espera los nombres de los refuerzos, el “Verde” de Las Flores entrena a fondo para afrontar también el torneo local Apertura 2026.

(Por Flavio Iacomini)

Finalmente ayer lunes, la Federación Bonaerense Pampeana, dio a conocer el fixture y la conformación de zonas del torneo del Consejo Federal de AFA que clasificará a dos equipos para el Federal del Interior 2026-2027.

El Club Atlético El Taladro de Las Flores, actual animador del torneo Apertura, con un plantel integrado mayormente por jóvenes futbolistas, se dará el gusto también de jugar el torneo Pre-Federal donde pondrá en juego su prestigio futbolístico e institucional.

El equipo que dirige técnicamente Gonzalo Aparicio, debutará recién en la segunda fecha, cuando en nuestra ciudad recibirá a Alumni de 25 de Mayo, equipo al que ya enfrentó en 2024 por este mismo campeonato.

Luego de su proyectado primer compromiso futbolístico, a la semana siguiente, en la noche del 20 de mayo, jugará de visitante ante Oro Verde de Saladillo y allí cumplirá con la primera rueda del certamen.

El campeonato de la Federación Bonaerense Pampeana estipuló en su reglamento que clasificarán a la siguiente fase de cuartos de final los siete primeros equipos de cada zona y el mejor segundo.

El Taladro ya entrena a fondo para ser protagonista en el torneo local y para demostrar también en la región su importancia como club histórico de nuestra comunidad.

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