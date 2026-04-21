“Chichí” de Caramanica hoy cumple 93 años y este año piensa en culminar el primario

En una entrevista de color, hoy por la mañana conversamos con la abuela “Chichi” Agüero de Caramanica. Con sus jóvenes 93 que cumple en el día de la fecha, es sin dudas un ejemplo de motivación para mucha gente que a pesar de su edad, decide culminar sus estudios primarios.

“Gracias por esta linda sorpresa, se dio así querer terminar la primaria a mi edad, en mis tiempos era muy difícil ir a la escuela porque éramos 8 hermanos, teníamos que hacer 15 kilómetros a caballo. La escuela quedaba muy lejos y no había movilidad, era un paraje en el partido de Pila, después nos vinimos más para el lado de Rauch, en la Boca del Tigre, el más grande de los hermanos sí pudo ir pero mi papá no quería que fuéramos porque quedaba lejos. Entonces nos pusimos a trabajar en la casa. Lo mismo pasaba con las familias vecinas. Ahora voy a la Escuela 21 a la tarde, entro a las 5 y media y salgo a las 8 y medida de la noche, es hermoso, tengo compañeros y me tratan muy bien…” Comentaba jocosamente Chichi.

También agregó: “El egreso será cuando Dios quiera, me dicen que voy adelantada porque ya sé leer y escribir por eso voy a segundo y me da risa… Matemática me parece complicada y la que más me gusta es Dibujo. Me gusta dibujar flores, me gusta con locura, si un día andas por casa, tengo el jardín con muchas flores…” Contaba en FM ALPHA.

AUDIO COMPLETO DE CHICHI AGÜERO DE CARAMANICA

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