Bernardo Lemma: “Si termina Milei me voy de Anses…”

A un año de la asunción del Pte. Javier Milei, su promotor en nuestra ciudad, el joven Bernardo Lemma, estuvo en los estudios de LA RADIO.

“A Javier lo vengo siguiendo desde que irrumpió en los medios, cuando es diputado nacional me invitaron al festejo en Luna Park…

Miro para atrás y venimos con un kirchnerismo plagado de causas de corrupción, había sueños de mi generación frustrados totalmente. Ahora, tenemos un presidente que logró un déficit fiscal balanceado…Duhalde había hecho un trabajo sucio, arranca una soja a 650 dólares con China creciendo y el país estaba en el fondo. Desde 2011 el PBI per cápita o sea por persona no crece y eso se sintió, luego llegó un estado que parecía un papá gigante que se metía en cosas que no debía…En una situación del país donde hay un 50% de pobres, hay prioridades, por ejemplo, con la cuestión de los artistas que reclaman apoyo del estado. Si son tan buenos, ¿Por qué no buscan sponsor? Dijo.

“Macri sacó un impuesto a la renta financiera. Está muy lejos de ser Milei y tener cojones que tiene para hacer lo que el presidente hace. Lo que prometió Milei es ordenar la macroeconomía para ser grande otra vez. Sí, es doloroso pero era necesario. Para el año que viene se proyecta un futuro crecimiento esperanzador para todos nosotros…”

Sobre el freno a la inflación, dijo: “Mi indicador es una yerba muy popular, hace 5 meses que está en el mismo valor y en el medio los trabajadores han logrado un mejor poder de compra. Ojo, no está todo de color de rosa, pero hay signos de recuperación…El año pasado era comprar mercadería, stockearla y no venderlo, se generaba escasez y se disparaban los precios. Se empezó a consumir lo que quedó en fábricas y proveedores, el poder lo tenía el empresario porque jugaba a no soltar mercadería y cambiar lista de precios, hoy el poder lo tiene el consumidor, hoy la yerba a 4 mil no la pago porque en otro local lo vi a 3.700.- Afirmaba el joven político.

Mas adelante comentaba ante la consulta si los argentinos hicimos un experimento: “El pueblo eligió a alguien que rompa todo porque veníamos en 2015 con un pueblo esperanzado con Macri e hizo un cambio en 11 meses que Milei hizo en 4. Cuando una persona habla dice lo mismo y no cambia su discurso la gente lo valora, se acabó el negocio entre amigos y familiares. La gente votó que quería un cambio radical en la forma de conducir nuestro país y mirar hacia adelante. La juventud generó el cambio y no vuelve más a los partidos de la tibieza, no hay lugar para el gris, es blanco o negro. Con el gris no nos va bien…” Sobre su enquiste político en las oficinas de Anses, dijo: “Si termina Milei me voy de Anses, cuando me lo proponen en noviembre dije que sí, luego me agarró un bajón y no quería saber nada. Tengo una importadora y tenía la posibilidad de mejorar…” En noviembre fue el mes de despido en blanco más bajo en Las Flores, apenas 2 personas, de 170 seguros de desempleo locales, hoy son 140 en un par de meses, estos datos sirven cómo están estructurada la ciudad, 6 mil cobran jubilación, casi 1500 que dependen del municipio contando sueldos y planes, sumamos los empleados de Policía y maestros, y vemos que desde el estado, sale una cheque casi para la mitad de los habitantes activos …” Por otro lado y por los masivos despidos a mediados de año, expresó: “Markus es un empresario (de Coopershoes) no es un salvador, se tiene que adaptar a las circunstancias, siento que hay que ir hacia una economía del conocimiento. El intendente anunció que va a trabajar para el edificio Fiore que nosotros veníamos hablando hace tiempo, ¿será por eso que se movió?

Con respecto al HCD y los cambios en el bloque unipersonal, dijo: “Federico Gentilini está abocado al campo, con un proceso clave de transición en el agro, Luciana Cocola hace un muy buen trabajo en el HCD y seguiremos de esta forma. También lo hizo Nahuel Cecchini, un chico joven que va para adelante con todo, tenemos un equipo de fondo muy bueno que analiza un montón de consultas de vecinos…Muchas personas nos escriben y nos cuentan las cosas que pasan en distintos sectores de la ciudad…” remarcaba.

Audio de la entrevista.

