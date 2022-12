Biblioteca Popular 25 de Mayo: “Un libro abierto para toda la gente”

Con un sentimiento muy especial, ya que dicha institución nació donde se encuentra FM ALPHA 91.5.

En la mañana de hoy, entrevistamos a la flamante Pta. De la máxima institución que cobija libros en nuestra localidad, Ángeles Cejas y Mariza Sánchez como secretaria.

“Luego de la pandemia estuvimos con la sede cerrada un año, a poquito se empezó a trabajar, prestando libros, desde el 2019 no habíamos realizado asamblea, se hizo la comisión nueva en noviembre luego de muchos meses. Después de tantos años de trabajo, Darío Molina, el presidente saliente necesitaba un merecido descanso, aún así su aporte es muy valioso ya que maneja Conabip, rendiciones y papeles de la Biblioteca, nos vamos presentando una vez más a la comunidad, todavía nos pasa que hay gente que no conoce la biblioteca, los invitamos a que se acerquen, que esté, que vayan. Cecilia Mazencio es nuestra bibliotecaria, ella recomienda libros conoce muy bien la institución. Es maravilloso su trabajo. La biblioteca se mantiene gracias a subsidios del Conabip ya que es una biblioteca popular, para el mantenimiento y compra de libros, el proyecto de libro por ciento es la mayor apuesta en la Feria del libro en mayo, ahí se compran libros al 50% para un mayor volumen de ejemplares, luego de distintos meses se van comprando libros para ir actualizando…” Por otro lado, comentaban: “Al ser humano en sí le gusta explorar y la biblioteca está preparada para eso, cualquiera que entra enseguida se pone a mirar, en esa exploración cobra importancia el libro en sí, nos ha pasado que el nene cuenta a la familia que estuvo, y después aparece con la mamá o alguien de la familia, el libro en papel tiene otro encanto, los chicos y grandes son atrapados por ese encanto…..” sobre la situación societaria, comentaban: “Tenemos 100 socios activos, una de las tantas cosas que estamos pensando es la campaña de socios, necesitamos que la biblioteca comience a abastecerse en lo económico, los subsidios a veces no llegan para poder pagar en tiempo y forma los gastos que tiene la biblioteca. Para el 2023 se planteó una plan de 600 pesos de enero, febrero y marzo, y 800 abril, mayo y junio, acercándose se pueden hacer socios, y si no lo son pueden utilizar ahí mismo el libro como consulta, se puede usar las instalaciones para hacer investigaciones siempre con el asesoramiento de Cecilia…La bibliotecaria es la única que tiene el subsidio de provincia para su sueldo, esto lo hacemos como amor por la institución, los servicios los abona la biblioteca. La Cooperativa subsidia el pago en el consumo, los impuestos son abonados. Hay un subsidio desde el municipio, nos llega todo junto en algún momento del año, mensualmente no contamos con ese dinero inmediatamente. …”

ENTREVISTA COMPLETA A ANGELES CEJAS Y MARIZA SANCHEZ

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram