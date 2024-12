Blanstein por el aumento a los municipales: “Se hizo un aumento interanual del 140 % más un bono compensatorio de fin de año

Para el último programa del año, invitamos al intendente interino por decima cuarta vez profesor Fabián Blanstein. En una extensa charla de 45 minutos, se tocaron temas como; Presupuesto, asamblea de mayores contribuyentes, barrió 72 viviendas y 38 adyacentes al B. Luz y Fuerza próximas a inaugurar, el parque industrial, etc.

“Estoy reemplazando a Alberto una vez más, diciembre es un mes complejo con sensibilidad, Alberto tenía cosas personales que atender, pero aun así tenés un ida y vuelta permanente, confía en que la acción que uno pueda realizar en el municipio pueda seguir adelante poniéndole la impronta que uno tiene junto al equipo que acompaña…Hay un equipo muy calificado dentro del municipio más allá de los ejes que arma el intendente, en el área de Economía hay un equipo serio y muy responsable a la hora de diseñar el Presupuesto que tiene la particularidad que se dobla con respecto al 2024. El Presupuesto inicial fue de 12 mil millones y el inicial de 2025 será de 24 mil millones. Viene equilibrado en todas las áreas de gobierno para ejecutar las acciones. Se nutre de la coparticipación provincial que envía lo que será el próximo año. Además, lo que se recauda por tasas y un aporte mínimo de Nación…” Con respecto a lo tratado en el HCD, presupuesto y asamblea de mayores contribuyentes, donde se trató la sanción del aumento de las tasas, dijo: “Se terminó todo en diciembre que no es poca cosa. En los tres mandatos que estuve en el HCD todo se pudo terminar en este mes. Me refiero a la Asamblea Extraordinaria y la Asamblea de Mayores Contribuyentes. Este año tuvo muy pegado todo porque en diciembre fue ejecutado todo. Desde el 1º de enero el municipio cuenta con el Presupuesto y la Ordenanza Impositiva aprobada. Allí empieza con todas las herramientas necesarias para el 2025…El hombre de campo ha tomado bien el 80 % en Tasa Vial en relación a otros municipios… Hay un equipo económico muy razonable y está capacitado para diseñar el Presupuesto y la Ordenanza. El vecino tiene que interiorizarse siempre con lupa, porque impacta en la acción futura de ellos. No tenemos reporte, salvo en lo político, de gente de campo enojada sino todo lo contrario: acompaña cada acción. Los caminos rurales están bien, con buen escurrimiento de agua. En el sector de canal 11 en la zona del petróleo derramado, hoy no hay rastros. Hicieron conexiones para pasar de un lado a otro. No digo que es una ruta pero está muy bien. Fue un trabajo de YPF con amplia colaboración del municipio…Gelené es especialista en materia hídrica. Cuando han venido aguas fuertes y los arroyos se desbordaron sabe cómo viene el escurrimiento y qué compuertas hay que abrir para que el agua no llegue a la ciudad…” Sobre la opinión del gobierno nacional, dijo: “Con todos los cambios que hubo en la sociedad fue un año complejo, de acomodamiento porque las políticas nacionales cambiaron y eso hizo que la tensión esté dada para ayudar, colaborar y estar cerca de los vecinos que perdieron su fuente de trabajo. El municipio estuvo colaborando en varios casos y ahí tomó un eje importante la Secretaría de Desarrollo Humano acompañando. Por lo que me entrevisto con la gente, más allá de lo laboral, hoy la gran demanda es vivienda. En sector del barrio 25 vinieron 72 que para marzo-abril estén terminadas más las que se están haciendo en el barrio Alfonsín no alcanza, hay 257 lotes con servicio en el proyecto La Blanca. Insisto, fue un año complejo donde el municipio mantuvo los empleados. En una inflación que termina en 115 o 120% el municipio hizo un esfuerzo de optimización de recursos económicos, se hizo un aumento interanual del 140 % más un bono compensatorio de fin de año. Ha sido un importante sacrificio de mirar con lupa para saber adónde van los recursos económicos. En enero se da un 20% de aumento, se monitoreará la economía y en caso de que algo se dispare, se volverán a hacer números…” Por otro lado; “Estamos terminando la subdivisión de 50 lotes en el Parque Industrial para que empresas o industrias se radiquen en la ciudad para paliar la falta de fuente de trabajo genuino. También fortalecer lo turístico a partir de la visita genuina y espontánea de visitantes. Se va acomodando y embelleciendo la zona para recibir más turistas. Y reflotar el proyecto de aguas termales. Pero se necesita también aportantes privados más allá del estado. Es importante ir de la mano lo público y privado…Se ha trabajado con la Cámara Informática de Tandil para traer carrera que tienen que ver con lo tecnológico. EL programa PUENTE acerca la universidad al territorio. Varias personas que egresaron y que no se pudieron ir por temas económicos hoy pueden seguir estudiando en la ciudad. Todo eso hay que potenciarlos y trabajarlo…” sobre lo que cobra un empleado que ingresa a la planta del municipio, dijo: “Hoy un empleado base cobra entre 400 y 500 mil pesos, hay que seguir optimizando. Estamos de acuerdo que hay que empujarlo hacia arriba. El municipio ha ideado programas de contraprestación. Es la intención que algún momento pasen a lo privado o sean jornalizados. En un municipio hacedor como éste es siempre complicado y difícil pero hay que ir elevando de a poco al empleado. Con el 140% de aumento llegan a 500 mil en mano…” Decía.

Sobre le parque industrial, expresó: “Lo construido en el Parque no tiene más lugar. El HCD dio su aval para subdividir lotes para que sean ofrecidos a empresas…Y en el final, se hace la Planta de Faena que está muy avanzada. También estamos reuniéndonos con gente paraguaya e italiana para ver si podemos conectar la exportación para abrirle a nuestras empresas locales. Es muy importante para potenciar nuestras industrias y empresas…” Ante la posible realización de la autopista en los próximos años, y la perdida de portal florense, dijo: “Tenemos que potenciar el pasaje de la ruta 3. Se está haciendo la Unidad Turística en la ruta 3 en el ingreso. También ingresó en el HCD un pedido de vecinos que tienen su comercio allí para que la autopista no vaya por atrás…” También Blanstein expresó su preocupación por el puente sin terminar de ruta 3, 30 y 91: “El puente de la 91 lamentablemente está muy mal. Está sin terminar, se levanta tierra y por suerte no hubo accidentes. Estamos reclamando a Nación que pueda culminar esa obra. Juntar todas las fuerzas de gestión a nivel local, provincial y nacional para que la obra de ese puente neurálgico pueda ser finalizada. Es trascendental…” remarcaba.

Sobre la obra postergada en Av. San Martín, dijo: “Hay que abocarse a solucionar cosas inconclusas como la doble mano en San Martín que ya está aprobado y que en enero tal vez se comience con los trabajos…”

Sobre la cantidad de empleados y procem que tiene el municipio, dijo: “Ojalá que en algún momento se pueda achicar el estado municipal. El Procem o contratos tienen que desaparecer, pero también en su momento había que contener a esa gente. El estado es importante porque si no la gente se queda indefensa sin posibilidades y nadie lo va a rescatar. Es la diferencia con el estado nacional…”

Sobre la apreciación a las políticas nacionales, expresó: “Soy respetuoso de lo que la gente elige en las votaciones. Hoy el país se está acomodando a estas nuevas formas y acciones. Se trata de optimizar los recursos humanos y económicos. A veces veo pérdida de confianza en el otro y hay que recuperarlo. Uno tiene que respetar las reglas, hay vecinos muy correctos y otros que no lo son tanto. En el tránsito se pudo corregir de alguna manera, se amortiguó mucho…el trabajo en ese sentido va a continuar para no afectar la salubridad de nuestro pueblo. Hay que respetar al otro para vivir armónicamente, se han secuestrado enorme cantidad de motos y se seguirá haciendo. Todos queremos que se circule bien, que el conductor de motos vaya con su casco correspondiente, que se respeten los semáforos. No pido que seamos un paraíso, pero ir hacia eso. En otras ciudades respetamos todo. Para el 2025 me gustaría que seamos más tolerantes y la ciudad sea más armónica…” Como frase final de despedida, expresó: “Se termina un año complejo y difícil, pero se ha puesto todo el esfuerzo posible. Que el nuevo año genere sueños y esperanzas para cumplir todo lo que podamos…”

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA A FABIÁN BLANSTEIN

