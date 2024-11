BM – jueves 14 de noviembre

JIU JITSU: FLORENSES EN EL “OPEN ARGENTINA” La Secretaría de Deportes y Cultura destaca la participación de nuestros representantes en el torneo “Open Argentina” de Jiu Jitsu, el más importante del país, que se llevó cabo en el Parque Olímpico General Roca de Buenos Aires. Brisiana De Usubiaga se adjudicó el subcampeonato de la categoría Infantil-Juvenil Faixa Naranja, mientras que Cintia Córdoba también ocupó la segunda ubicación, pero en el certamen de la división Máster 2 Faixa Blanca y Carlos Saldaña (Master 1 Faixa Blanca 76 Kg.) obtuvo mención. Por otro lado, Nehuén De Usubiaga y Jesús De Usubiaga también tuvieron un buen desempeño, protagonizando luchas emocionantes, demostrando talento y espíritu deportivo.

EN EL DIA MUNDIAL DE LA DIABETES HABLEMOS DE… Hoy 14 de noviembre, se celebra el Dia Mundial de la Diabetes. Se trata de una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Desde la Secretaría de Salud Pública, se recuerdan algunos consejos. Para controlar la diabetes y prevenir complicaciones es necesario:

– No fumar ni exponerse al humo de tabaco ajeno.

– ⁠Realizar al menos 30 minutos diarios de actividad fisica moderada como caminar, nadar, trotar, bailar, andar en bicicleta, mejor aún realizar ejercicio físico programado

– ⁠Mantener una alimentación saludable y completa

– ⁠Recibir las vacunas contra la gripe, neumonía y antitetánica

– ⁠Tomar los medicamentos acordados con el equipo de salud

– ⁠Mantener buenos valores de glucemia, presión arterial y colesterol

Si utilizas insulina o algunos medicamentos en pastillas, es muy importante que respetes el horario de las comidas e incluyas siempre hidratos de carbono. Esto previene descensos bruscos del azúcar en sangre (Hipoglucemias).

Como parte del tratamiento, se aconseja:

– Realizar una consulta cada 3 meses para controlar el peso, la presión, la glucemia

– ⁠Revisar los pies, ajustar el tratamiento y aprender más acerca de cómo cuidarse

– ⁠Una vez al año realizar un analisis de sangre y orina para controlar la glucosa, los riñones y el colesterol, y visitar al oftalmólogo y al dentista.

Muchas complicaciones pueden detectarse en etapas tempranas, esto permite tratarlas previniendo que se vuelvan más serias.

Todos los años realizar:

– Fondo de ojo

– ⁠Examen de los pies

– ⁠Medición de proteínas en orina

