BM – jueves 16 de junio

HISTORIA Y ARTE POR EL DÍA DE LA BANDERA EN LOS MANZANARES

El Centro de Promoción Comunitaria “Los Manzanares” realizó este miércoles 15 la jornada por el “Día de la Bandera” que incluyó diversas actividades que se llevaron a cabo junto a la Secretaría de Cultura.

El lugar de encuentro fue el Arco del Barrio ubicado en Av. Abel Guaresti y Las Lomitas, el cual fue intervenido artísticamente por el Muralista Nelson Crowley con la colaboración de los niños y las niñas del Centro y sus familias quienes, con la utilización de los colores patrios y aplicando la técnica de stencils, fueron parte del diseño y la pintura.

También compartieron su arte el payador Mario Cabrera y el Ballet Municipal de Folklore.

El cierre de la jornada se realizó en las primeras horas de la tarde con un sencillo acto protocolar que contó con la presencia de la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile; de la secretaria de Cultura, Enriqueta Montórfano; demás funcionarios municipales y concejales.

El acto fue encabezado por su coordinadora, Natalia Díaz, quien en su alocución comentó las acciones desarrolladas en el año entre las que destacó la adquisición del terreno lindante al Centro tras la decisión del Ejecutivo Municipal a través del intendente Alberto Gelené.

En este marco, la trabajadora Social del Centro, Marcela Maneglia, relató que tras la propuesta presentada en el mes de enero pasado al Intendente interino Fabián Blanstein, se comenzó a trabajar en el proyecto de señalización de las calles del Barrio Los Manzanares.

Esta idea conlleva un trabajo que se encuentra realizando la comunidad del Centro y que se basa en investigar e informar a los vecinos cuál es el nombre y el porqué de la denominación de cada una de las arterias que forman parte de este sector de la ciudad.

Se realizó una investigación histórica junto a la Profesora Nora Genaro, junto al vecino “Tito” Urnissa y con otras personas que han ido aportando datos tanto de las calles como del arco y demás puntos característicos.

Durante el acto las secretarias de Desarrollo Humano y de Cultura realizaron el corte de cintas oficializando la señalización de las calles.

NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL: SE ABRIERON LOS SOBRES N° 1 DE LICITACIÓN

En la mañana del miércoles 15, según lo previsto en el cronograma de licitación, se llevó a cabo la apertura de los sobres N°1 para la contratación de la ejecución de la primera etapa de la construcción del edificio del Centro de Formación Integral N° 1 “Directora Mirta H. Lemma”.

En el acto de apertura de los sobres donde se conocen las condiciones de las empresas, estuvieron presentes el secretario de Planeamiento, Obras, Servicios Públicos y Ambiente, Ricardo Lapadula; el secretario de Educación, Rogelio Díaz; el director de Asuntos Legales, Dr. Alberto Canteli; el subsecretario de Planeamiento y Obras Públicas; Jose Albarello; el jefe de Compras y Suministros, Cdor. Cristian Valerio; el director de Licitaciones, Christian Mateos y representantes de las firmas invitadas.

En esta oportunidad se recibieron propuestas de las empresas Baubensof S.R.L.; Bordigoni y cía. S.A. y Estudio Ing. Villa S.R.L.

En las próximas instancias y luego de la evaluación de los antecedentes e información presentada tras la adquisición de los pliegos de licitación, se procederá a abrir los sobres de ofertas económicas y posteriormente a concretarse la adjudicación de la obra.

Es importante destacar que, gracias a las gestiones realizadas y con el inicio de este proceso licitatorio, se comienza a dar respuesta a una demanda educativa que data de hace tiempo en nuestra comunidad.

ACTO CENTRALIZADO POR EL “DÍA DE LA BANDERA”

El próximo lunes 20 de junio se realizará el acto centralizado por el Día de la Bandera al recordarse el 202° aniversario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano, creador de nuestra insignia patria.

La conmemoración será a partir de las 15 horas en la Plaza Italia (Las Heras y Moreno).

Se contará con la presencia de autoridades municipales y representantes de diferentes instituciones sociales e intermedias y se extiende la invitación a toda la comunidad.

Además, como cada año, alumnos y alumnas de cuarto año de las Escuelas del Distrito, realizarán la promesa de fidelidad a la Bandera.

LOS CENTROS DE PROMOCIÓN COMUNITARIA CELEBRARON EL DÍA DEL LIBRO JUNTO A LA BIBLIOTECA “PABLO MINELLONO”

Niños y niñas de los Centros de Promoción Comunitaria realizaron diferentes actividades de visita a la Biblioteca Municipal “Dr. Pablo Minellono” y de lecturas compartidas en marco del Día del Libro que se celebra en nuestro país cada 15 de junio.

Cada año, desde 1908, la fecha se conmemora en recuerdo a un acontecimiento donde se entregaron premios y distinciones de un concurso literario organizado por el entonces Consejo Nacional de Mujeres de la República Argentina.

A través de estas propuestas, se destaca la importancia de acercar a niños y niñas al mundo fantástico de los libros.

Desde la Secretaría de Educación se informó que los responsables de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Pablo Minellono visitaron el Centro de Promoción Comunitaria Oeste acercando a los niños una actividad sobre las partes de los libros, sus cuidados y promoviendo la lectura desde temprana edad con actividades recreativas.

Por otra parte, el Centro Comunitario Ositos Cariñosos visitó la biblioteca donde los alumnos pudieron ver cómo es su funcionamiento. Finalizaron con la lectura de sus propios relatos, los cuales fueron escritos usando tarjetas que elegían al azar, en ellas tenían un inicio, un final, personajes y lugares.

Desde Educación además se invita a la comunidad a visitar la Biblioteca Municipal (ubicada en Alem y Av. Gral. Paz, en el subsuelo) para compartir una serie de fotografías de libros pertenecientes a bibliotecas de distintos escritores argentinos, en los que se pueden observar dedicatorias y notas manuscritas.

Las fotografías pueden verse en el ingreso a la Biblioteca de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19 horas.

JUVENTUDES INVITA A PARTICIPAR DEL CONCURSO “VOCES ADOLESCENTES”

El Área de Juventudes informa que está abierta la inscripción para el Concurso “Voces Adolescentes”: Protagonismo y Participación Adolescente en Redes Territoriales.

Se trata de un certamen organizado por la Dirección de Políticas Sociales Integrales de la Presidencia del Senado de la Provincia de Buenos Aires que promueve la elaboración de proyectos participativos sociocomunitarios, elaborados por adolescentes y jóvenes. la finalidad es la promoción de proyectos que aporten a generar transformaciones en diferentes campos, y pongan en el centro el trabajo en red en cada comunidad.

Cada proyecto debe encuadrarse en una de las temáticas propuestas:

– Protección del Ambiente

– Educación Sexual Integral

– Promoción de la Organización Sociocomunitaria

Luego de la evaluación de un jurado independiente, los proyectos ganadores recibirán de premio un financiamiento de $100.000 para llevar a cabo cada uno de ellos.

El objetivo central de este proyecto consiste en la promoción de la participación protagónica de adolescentes y jóvenes de 12 a 18 años en la organización comunitaria, especialmente en las redes territoriales, organizados en grupos con un mínimo de 10 integrantes. Cada grupo de trabajo tendrá que ser acompañado por un/a adulto/a referente durante todo el proceso. Podrán ser referentes adultos/as de las instituciones educativas (docentes, preceptores/as, tutores/as) o referentes adultos/s de Programas y organizaciones de la comunidad tales como: Casa Juveniles, Sede Envión, Organizaciones Confesionales Locales, Consejos Locales, Clubes o espacios deportivos, Organizaciones Comunitarias en general.

El cierre de las inscripciones es el día 15 de julio y los proyectos deberán ser presentados en los meses de julio y agosto.

Link de Inscripción: https://forms.gle/UvtsfZ9nRxjpspG16

CLASIFICADOS AL REGIONAL DE LOS JUEGOS BONAERENSES 2022

La Secretaría de Deportes informa que continúa disputándose la fase local deportiva de los Juegos Bonaerenses 2022.

Cabe destacar que los últimos clasificados son: en beach vóley, Agustín Grau y Mateo Risso (Sub 18) y Angelina Tafura y María del Pilar Murga (Sub 14).

Handball escolar abierta: San Miguel (Sub 18): Sol Manzo, Francisca Weiss, Abril Zurro, Cecilia De Irureta, Francisca Abraham, Victoria Abraham, Isabel Saavedra, Sofía Urdániz y Celina Guerendiain. Dante Alighieri (Sub 18): Martiniano Urbina, Agustín Giosa, Mateo Reyes Lara, Juan Ignacio Testani, Agustín Fernández, Valentín Fernández, Maximiliano Canova, Bautista Campos, Tomás Izarriaga, Valentino Suriano, Santiago Sánchez y Luca Loray.

Fútbol 5 femenino Sub 18, Escuela Normal: Melina Arrién, Joselina Núñez Sabathié, Macarena Santángelo, Brunela Saavedra, Iara Galli, Malena Ferretti, Zoe Puente, Agustina Cabral, Julieta Alegre y Milagros Ventureira.

Fútbol Playa Sub 14: Baltazar Álvarez, Valentín Odera Boetto, Valentín Valdés, Valentín Bianchini, Julián Porcel, Nicolás Palacios Altamirano, Laureano Lamas, Lionel Cabrera, Owen Siraco, Serafín Silva, Mirko Martínez y Thiago Lizaso. Sub 16: José Gioia, Francisco Moyano, Martiniano Ferreyra, Austín Pérez Córdoba, Juan Cruz Urdániz, Patricio Peñalva, Facundo Villalba, Martiniano D’Ambrosio, Ciro Bugatti, Bautista Curutchet y Thiago Patronelli. Sub 18: Rafael Ríos Centeno, Julián Cabral. Gonzalo Machi, Santino Risso, Santiago Loustau, Francisco D’Agostino, Lucas Arrambide, Gaspar Gutiérrez, Francisco Laborde, Valentino Gavazza y Faustino Cejas. Sub 18 femenino: Brisa Rebolledo, Agustina Cabral, Macarena Santángelo, Lucía Guzmán, Camila Herrera, Iara Galli, Tatiana Arballo, Paola Basile, Carla Ibarra y Malena Ferretti.

Futsal escolar abierta Sub 14 Dante Alighieri: Juan Francisco Di Tullio, Oliverio Dobles, Cosentino Basile, Santiago Pardo, Rocco Lemma, Félix Córdoba, Pedro Stuer, Benicio Risso Gavazza y Fauto Maucouvert. Escuela Normal (Sub 16): José Gioia, Francisco Moyano, Juan Cruz Urdániz, Austín Pérez Córdoba, Patricio Peñalva, Facundo Villalba, Ciro Bugatti, Bautista Curutchet, Thiago Patronelli, Martiniano D’Ambrosio y Martiniano Ferreyra. Dante Alighieri (Sub 18) Juan Igancio Testani, Valentín Fernández, Agustín Fernández, Maximiliano Canova, Santiago Sánchez, Tomás Izarriaga, Mato Reyes Lara, Luca Loray, Bautista Campos y Valentino Suriano.

Tenis: Rosario Peralta (Sub 16), Leonel Vladimir y Laureano Gómez (Sub 14 dobles) y Juan Ignacio Caputo (Sub 14).

Padel: Aylén Giacoia y Abril Piacentini (Sub 18), Maitén Giacoia y Francesca Piacentini (Sub 14), Valentino De Benedetto y Francisco Brahín (Sub 16).

