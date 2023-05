BM – jueves 18 de mayo

“CULTURA RODANTE” LLEGA A LAS FLORES El programa del Instituto Cultural llegará con juegos para niños y niñas. «Cultura Rodante» continúa su recorrido por la Provincia, con la visita a la localidad de Las Flores. Será este sábado en el Playón del Paseo de la Estación (Av. Pellegrini y 25 de mayo) desde las 15 horas con una Juegoteca Viajera, que niños y niñas podrán disfrutar. «Cultura Rodante» es un programa del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires que forma parte de una política que promueve el acceso a la cultura y el esparcimiento para todas las familias, y principalmente para las infancias, mediante propuestas culturales y lúdicas.

En esta oportunidad, llegará con la denominada «Juegoteca Viajera», una iniciativa de la Subsecretaría de Promoción Sociocultural que incluye juegos, espacios de lecturas y artísticos.

LA ANMAT PROHIBIÓ LA VENTA DE UN QUESO SARDO La Dirección de Bromatología informa a la población que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), según Disposición 3404/2023 publicada en el Boletín Oficial, prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del producto: “Queso Sardo Argentino marca Santa Rita – Distribuido por J. Serrat – Dpto. Chilcas – Victoria – Entre Ríos”, rotulado con el logo de Alimento Libre de Gluten, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento y de todos aquellos productos que exhiban en sus rótulos los registros sanitarios RNPA 025/08000577/004 y RNE 025/08000577, por carecer de registro de establecimiento y de producto, por estar falsamente rotulado al exhibir en el rótulo números de RNE y de RNPA que han sido dados de baja y, por consignar en el rótulo el símbolo “Sin T.A.C.C.” sin contar con la autorización correspondiente para tal atributo, resultando ser en consecuencia un producto ilegal.

TERCERA FECHA DEL GRAN PRIX PROVINCIAL EN JUVENTUD DEPORTIVA La Secretaría de Deportes informa que el próximo domingo, a partir de las 10 horas en el Club Juventud Deportiva, la Escuela Municipal de Ajedrez organizará la tercera etapa del Gran Prix Infantil del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Se aguarda la participación de aproximadamente 200 ajedrecistas de Junín, Roque Pérez, Saladillo, 25 de Mayo, Bragado, Pehuajó, 9 de Julio, Bolívar, La Madrid, Olavarría, Azul, Tandil, Gral. Belgrano, Caseros y Las Flores; que competirán en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 15, Sub 18 y Libre. Cabe destacar que habrá premios hasta el quinto puesto de cada división, además de tres distinciones más que será para la mejor Dama, Local y Senior.

COMIENZA LA FASE LOCAL DE LOS JUEGOS BONAERENSES La Secretaría de Deportes informa que el próximo lunes se pondrá en marcha la instancia local de los Juegos Bonaerenses. Con respecto a Juveniles, la actividad se pondrá en marcha a las 9 horas, y el cronograma de la semana es el siguientes: en la jornada inaugural, el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” será escenario de Tenis de Mesa y Fútbol Tenis, mientras que el martes 23 en el complejo POR3 se desarrollará la disciplina Padel, y el miércoles 24 en el Club de Tenis se llevarán a cabo los certámenes de Tenis. Por otro lado, las fechas y lugares de Adultos Mayores son: el lunes 22, a las 15 horas, habrá Lotería Individual en el Centro de Jubilados Las Flores; el martes 23 a partir de las 10 horas, se realizará el Torneo de Taba en el Círculo Policial Florense, y el miércoles 24 a las 10 horas, en el Centro Tejista Florense será el turno de Tejo por parejas (femenino y masculino).

DUATLÓN: FLORENSES COMPITIERON EN RAUCH En la vecina localidad de Rauch se llevó a cabo el pasado domingo un Duatlón Rural, que incluyó 3 Km. de pedestrismo, 20 Km. de ciclismo y para culminar 3 Km. de pedestrismo, contando con la organización de TIME Eventos y la colaboración del Club San Lorenzo. En la categoría caballeros “D” (40 a 49 años), Hilario Zapata clasificó segundo y Raúl Lahitte conquistó la tercera posición, en tanto que Elizabeth Franco y Federico Monfort ocuparon el segundo puesto en posta mixta. En la prueba de caballeros “C” (30 a 39 años), Agustín Gentil cruzó cuarto la línea de llegada, mientras que su padre Omar fue octavo en caballeros “E” (más de 50 años) y en posta caballeros “A” (suma de edades hasta 80 años) Leandro Buttiler y Guillermo Cidoni arribaron en el décimo lugar. La Secretaría de Deportes felicita a los atletas florenses por el muy buen desempeño en este exigente evento.

JORNADA DE CAPACITACIÓN EN PERSPECTIVA DE DISCAPACIDAD, ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL El próximo miércoles 24 de mayo se realizará en nuestra ciudad la Jornada de “Capacitación en Perspectiva de Discapacidad, Accesibilidad y Diseño Universal”. Será a partir de las 9.30 horas en la Secretaría de Educación (Av. Gral. Paz y Alem). Se contará con la participación de: Raúl Lucero, director de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires; Florencia Zaslascky, Arquitecta especialista en Accesibilidad y Diseño Universal; Prof. Daniela Casi, Especialista en Género, Discapacidad y Derechos Humanos; Carlos Venini, Especialista en Gestión de Organizaciones sin fines de lucro. La jornada está dirigida a profesionales, equipos de gestión municipales, y público en general y tiene como propósito poner en valor la importancia de generar acciones inclusivas, y eliminar las barreras existentes, promoviendo el acceso a derechos de todas las personas en igualdad de condiciones. Durante las charlas de capacitación y concientización y las actividades participativas se abordarán diversas temáticas: La discapacidad como construcción social; Marco Normativo; Pautas de diseño inclusivo. Comunicación accesible, canales y soportes; Barreras físicas, comunicacionales y actitudinales; Interseccionalidades; entre otras.

TALLERES DE “MULTIPLICAR CULTURA” Este sábado 20 de mayo a las 14 horas te invitamos a participar del Taller “Formación en Historia y Análisis de la Música Tradicional de la provincia de Buenos Aires” que se realizará en nuestra ciudad. “Multiplicar Cultura” es un programa de la Dirección Provincial de Coordinación de Políticas Culturales del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires para el fortalecimiento y profundización de la capacitación de formadores y referentes de diferentes disciplinas que impulsan experiencias culturales colectivas en los territorios. Se realizará en la Secretaría de Cultura, Av. General Paz 570. ¡Te esperamos!

