BM – jueves 19 de septiembre

FESTEJO POR LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA EN EL BARRIO EMPLEADOS DE COMERCIO Este sábado 21 de septiembre, el festejo por la llegada de la Primavera es en la Plazoleta de los Trabajadores del Barrio Empleados de Comercio. La jornada será de 14 a 18 horas y se invita a los vecinos de la zona y a la comunidad en general a disfrutar de la tarde. La actividad es organizada por la Comisión Vecinal del Barrio Empleados de Comercio, con el acompañamiento del Gobierno Municipal a través de diferentes áreas.

HOY Y MAÑANA “II JORNADAS ADOLFO BIOY CASARES” Con motivo de celebrarse el 110° aniversario del nacimiento de Adolfo Bioy Casares – fecha que se conmemoró el 15 de septiembre -, la Secretaría de Educación invita a las “II Jornadas Adolfo Bioy Casares”. En esta edición llegarán a la ciudad importantes escritores que abordarán a Adolfo Bioy Casares desde distintos puntos de vista. Luisa Valenzuela, Gonzalo Garcés, Gonzalo Aguilar, Mirtha Amores y Matías Dalvarade explorarán textos de Bioy, aportando su mirada personal y el producto de innumerables lecturas e investigaciones. Las Jornadas tendran inicio hoy jueves 19 de septiembre a las 18.30 horas el Salón Rojo del Palacio Municipal. En esta oportunidad, Gonzalo Garcés disertará acerca de “Las ciudades de Bioy”. Luego, Matías Dalvarade se referirá a “Bioy y la matemática”. Mañana viernes 20 por la tarde, continuarán las actividades también en el Salón Rojo. Allí, a partir de las 18.30 horas, se podrá escuchar a Luisa Valenzuela hablando de “Máscaras venecianas”; a Mirtha Amores, exponiendo acerca del vínculo de Bioy con la neurociencia; y a Gonzalo Aguilar, que brindará una charla referida a Borges, Bioy y el cine.

PADEL: FIORELLA PROPATO SAN MARTÍN EN EL PANAMERICANO DE MENORES EN MÉXICO La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes y Cultura, destaca la participación de Fiorella Propato San Martín en el Panamericano de Menores de Padel, que comenzó el martes 17 y finalizará el sábado 21 de septiembre en la ciudad de Aguascalientes, México. Fiorella junto a Francesca Floriani (Quines, San Luis), integrantes de la Selección Argentina Sub 18, en su segundo partido derrotaron contundentemente 6/0 y 6/1 a Chile y aseguraron la victoria de la serie. Debemos consignar que el elenco femenino logró imponerse 3 a 0 en la segunda presentación del grupo, donde las chicas Sub 14 triunfaron 6/2 y 6/1, mientras que en la categoría Sub 16 las argentinas ganaron 7/6 y 6/4; y como mencionamos, Fiorella y Francesca completaron la barrida con un domino absoluto, consolidando el excelente nivel del equipo que ahora deberá enfrentar a Paraguay. El Seleccionado Nacional, a cargo del cuerpo técnico conformado por Virginia “China” Mazzuchi, Cecilia Reiter, Javier Blanco y Federico De Pascual, busca defender los títulos masculino y femenino de este prestigioso certamen que cuenta con la participación de nueve países: Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, Venezuela y Argentina.

