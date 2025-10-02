BM – jueves 2 de octubre

INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA “CUESTIONES PROPIAS DE LA CASA” EN EL MUSEO HISTÓRICO “ALFREDO R. ALMADA” -Arte y memoria sobre la prostitución reglamentada en Las Flores (1875–1936)- Tal como estaba programado, se inauguró en el Museo Histórico “Alfredo R. Almada” la muestra “Cuestiones propias de la casa”, de la artista Valeria Salum. La apertura reunió a un numeroso público florense que acompañó con interés la propuesta. El director de los Museos, Prof. Ezequiel Milicich, realizó la presentación de la artista y ofreció una introducción al trabajo de investigación histórica conjunto que, desde hace más de diez años, se desarrolla en Las Flores y en otros distritos, en torno a la reglamentación de la prostitución en la Argentina (1875–1936). Ese sistema, vigente durante más de medio siglo, obligaba a las mujeres a registrarse en listados oficiales, residir en prostíbulos autorizados y someterse a revisiones médicas periódicas. Quienes se encontraban fuera de estas normas eran criminalizadas bajo la figura de la “prostitución clandestina”. Una forma de control estatal que institucionalizó la trata y la explotación sexual, dejando huellas profundas en la vida social de las comunidades. Tras la presentación, la artista Valeria Salum expuso los ejes centrales de su obra, que recupera esas memorias silenciadas y propone, desde el arte, una mirada crítica con perspectiva de género. La presentación abrió un espacio de intercambio con las y los asistentes, quienes participaron activamente con preguntas y reflexiones, en una actividad gratuita y abierta a toda la comunidad. La muestra, realizada en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, permanecerá abierta al público en las salas del Museo Histórico Alfredo R. Almada. Invitamos a toda la comunidad a recorrerla y a seguir las redes sociales de Museos y Archivo Las Flores para conocer más sobre esta muestra y las distintas actividades que se llevan adelante.

GRAN EXPECTATIVA POR EL 12° ENCUENTRO PROVINCIAL DE CERÁMICA NEGRA La Dirección Municipal de Cultura, con el acompañamiento y coordinación del prestigioso ceramista florense Carlos Lerra y la colaboración de las profesoras de los talleres municipales Rocío Arrazubieta y Paloma Calabria, se encuentran trabajando en el desarrollo del 12° Encuentro Provincial de Cerámica Negra que se llevará a cabo en Las Flores los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2025. El evento, que contará con la presencia de importantes ceramistas de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, no solo será una gran exposición de objetos, sino que también se destacará por la realización de talleres de diferentes técnicas de la actividad y charlas relacionadas como la que dictará Sergio Smith sobre Pueblos Originarios del territorio bonaerense. Arribarán a Las Flores: Meli Machado Rondinoni que dictará un taller para niños con la utilización de arcilla y engobes; Carlos Rodríguez con sus conocimientos de taller de silbatos en arcilla y engobes; Ana María Divito que brindará una clase de tratamiento de superficies y Marcelo Mainardi con sus explicaciones sobre siguillatas y arcilla. La actividad de los talleres que se realizarán entre los días sábado y domingo, se complementará con la presencia de Iris Marianella Tavio con sus clases de torno; Marta Midaglio con sus conocimientos de barbotina, óxidos y pigmentos y Emilio Villafañe que explicará en detalles todo lo relacionado a la construcción de hornos tiro invertido con ladrillos, tierra y viruta.

Es importante destacar que la inscripción para presenciar los talleres, que incluirá también la posibilidad para los participantes de comer un guiso carrero el día domingo al mediodía, tendrá un costo de $10.000. Para consultas e inscripciones dirigirse a la Dirección de Cultura en Avenida Gral. Paz 570 o comunicarse al teléfono 2244-485466.

TALLER DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL CENTRO LOS MANZANARES Se llevó a cabo en el Centro de Promoción Comunitaria Los Manzanares, un Taller de Alimentación Saludable. Junto a los niños se realizaron recetas elaboradas con vegetales cosechados de la huerta que se lleva adelante en marco de un proyecto de dicho Centro. En estos encuentros, no sólo se brindan herramientas y se generan hábitos saludables, sino que también se enseña a los niños a tener soberanía alimentaria.

LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO PRESENTE EN EL CONSEJO REGIONAL REALIZADO EN DOLORES La Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, participó del encuentro del Consejo de Articulación de Políticas de Género y Diversidad Sexual con municipios de la Región Quinta, realizado en el Salón Blanco Municipal de Dolores. Durante la jornada se trabajó sobre la implementación de la Ley Micaela Bonaerense en el marco de la Escuela de Género, Gobierno y Comunidad, con el objetivo de continuar fortaleciendo la transversalización de las políticas de género en el territorio bonaerense. El Consejo, creado por el Decreto Nº 45/20 y ratificado por su modificatorio Decreto Nº 5/22, se constituye como un espacio de articulación permanente entre el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y los gobiernos locales.

LAS FLORES PROMOCIONÓ SUS ATRACTIVOS EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2025 Turismo Las Flores participó de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, el evento más importante del sector en América Latina, que se desarrolló en La Rural de Palermo, Ciudad de Buenos Aires, y reunió a más de 140.000 visitantes durante sus cuatro jornadas. Con la presencia de 59 países, 1900 expositores nacionales e internacionales y más de 170 capacitaciones distribuidas en 6 auditorios, la FIT se consolidó como un espacio estratégico para la promoción, el intercambio y la generación de nuevas oportunidades para el turismo. En este marco, Las Flores presentó la oferta turística que compone su destino: naturaleza, pueblos rurales, cultura y eventos, que fueron muy bien recibidas por el público. Durante el transcurso de la feria se acompañó a Bodega La Blanqueada en el espacio de degustaciones como parte del Programa Vinos Buenos Aires y se mantuvo reuniones con prestadores, operadores y representantes de otros municipios, fortaleciendo vínculos y proyectando acciones conjuntas para el desarrollo del sector. La participación en esta feria internacional reafirma el compromiso de Las Flores con la promoción de sus atractivos y con el impulso del turismo como motor de crecimiento económico, cultural y social para la comunidad.

El área agradece el acompañamiento de los prestadores locales, estudiantes y visitantes que se acercaron al stand y a la Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires por el espacio.

About The Author