BM – jueves 23 de junio

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA ENTREGA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS

La Secretaría de Desarrollo Humano recuerda a la población en general que, para optimizar el proceso de entrega de los programas alimentarios de ayuda social y carnicería municipal, debe concurrir únicamente el titular con el DNI original en la fecha correspondiente según el cronograma informado.

En caso de fuerza mayor que se deba enviar a un tercero o un delivery, éste tiene que ser previamente autorizado y deberá concurrir con el DNI original.

VENÍ A DISFRUTAR DE UNA GRAN TARDE EN LA PLAZA DEL BARRIO 25 DE MAYO

Invitamos a toda la comunidad a participar de las actividades que se desarrollarán este sábado 25 de junio a partir de las 14.30 horas en la plaza del Barrio 25 de Mayo.

Los vecinos podrán disfrutar del espacio verde en una tarde de música, talleres, stands informativos y juegos para grandes y chicos.

CAMBIO DE FECHAS DEL TALLER DE ELABORACIÓN DE CURRICULUM VITAE Y CARTA DE PRESENTACIÓN

La Secretaría de Educación junto a Punto Digital, informan que continúa abierta la inscripción para el Taller de Elaboración de Curriculum Vitae y Carta de Presentación que, tras una modificación de las fechas, se realizará los días martes 28 y jueves 30 de junio.

El Taller se podrá hacer en dos horarios a elección: en el turno mañana se llevará a cabo de 10 a 11.30 horas y por la tarde de 14 a 15.30 horas. El lugar de dictado será en la sala de Punto Digital, en Av. Gral. Paz y Alem, subsuelo.

La capacitación, que está destinada a personas mayores de 16 años, tiene como objetivo realzar las habilidades, experiencias y valores que se requieren para los puestos de trabajo, así como también la creación de un Curriculum Vitae y Carta de Presentación, que sean correctos, modernos, creativos e idóneos para cada persona. Al finalizar el taller, podrán llevarse sus CV impresos.

Las capacitadoras a cargo serán Jimena Fernández y Florencia Laborde.

Para más información ingresar en educacionlasflores.gob.ar/punto-digital-las-flores/

Los interesados en inscribirse pueden hacerlo en la Secretaría de Educación (Av. Gral. Paz y Alem), de 8 a 20 horas; o a través de redes sociales, al mail educación@lasflores.gob.ar, al tel. 440956 o completando el siguiente formulario: https://forms.gle/sLvPiwuZXoS1Avs58

FOOTGOLF: TRIUNFO DE MAURICIO JUÁREZ EN SUELO BRASILERO

Mauricio Juárez desplegó un interesante nivel y se quedó con la cuarta fecha del Open de Iguazú, disputada el domingo 19 de junio en la excelente cancha del Iguazú Falls Golf Club, ubicada en la ciudad fronteriza de Foz de Iguazú (Brasil).

Cabe destacar que el evento correspondió al Tour Brasilero de Footgolf que fiscaliza la Confederación Brasilera y en este caso otorgó 200 puntos FIFG para el Ranking Internacional, con recorrido de 18 hoyos par 72 golpes, sobre un terreno con grama muy espesa, mucho rocío y hoyos difíciles de leer, que pusieron en aprieto a los 120 jugadores de Brasil, Paraguay, Chile y Argentina.

En cuanto a la participación del florense, debemos consignar que hizo un registro de 84 golpes (+12), igualando el primer puesto de la categoría veteranos o seniors plus con el mejor exponente local Adilson Barreto, pero en el desempate en el hoyo 18 nuestro representante se adjudicó las 100 unidades que estaban en juego. Asimismo, su hijo Santiago clasificó noveno en la general presentando una tarjeta de 77 golpes (+5), siendo el vencedor Eder Trevisol (Brasil) con 68 golpes (-4).

El sábado 18, en tanto, Mauricio resultó cuarto con 84 golpes (+12) y Santiago fue noveno con 73 golpes (+2), en el marco de la tercera fecha donde los vencedores fueron Jurides Caldartt (Brasil, 80 golpes +8) y Joao Henrique Dos Santos (Brasil, 67 golpes -5) en las categorías veteranos o seniors plus y en la general, respectivamente.

Estos eventos dan puntos importantísimos para el Ranking Sudamericano y Mundial, en el cual los florenses se colocan en posiciones relevantes, buscando la clasificación al Mundial previsto para mayo de 2023 en Orlando EEUU.

La próxima presentación será el fin de semana, oportunidad en que se llevará a cabo una nueva fecha del Tour Regional de Buenos Aires en la ciudad de Pilar.

La Secretaría de Deportes felicita a Mauricio y Santiago Juárez, que también durante el año vienen cumpliendo destacadas actuaciones en diferentes campeonatos, ocupando puestos de privilegio.

PADEL: FIORELLA Y SANTINO PROPATO PROTAGONISTAS EN EL SELECTIVO DE MENORES

La Secretaría de Deportes felicita a los hermanos Fiorella y Santino Propato, radicados en nuestra ciudad e hijos del florense Sebastián Propato, por el gran desempeño alcanzado en el selectivo de padel de menores Sub 14 con miras a conformar la Selección Argentina que participará en el Panamericano de Brasil 2022.

En la cuarta y última fecha, disputada desde el viernes 17 hasta el domingo 19 de junio en Córdoba, Fiorella y su par Francesca Floriani, se adjudicaron el certamen por cuarta vez consecutiva y accedieron al Master que se jugará en agosto en Mendoza. En esta instancia, se tendrá en cuenta la clasificación en el ranking, donde Fiorella y Francesca van con grandes expectativas para integrar el elenco nacional.

En cuando a la división varones, Santino y su compañero de cancha, Adriel Villarruel, llegaron a cuartos de final, ocupando así la sexta posición en el ranking. En este caso se encuentran bien ubicados para intervenir en el Open, pero no con la Selección Argentina aunque de todas maneras representarán al país.

HORARIOS DE ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN EN LOS CAPS

La Dirección de Nutrición informa los horarios en los Centros de Atención Primaria de la Salud de la ciudad:

Lunes 9 a 12 horas – CAPS Dardo Décima: Lic. Juliana Calandrelli (Atención nutricional general)

Martes 9 a 12 horas – CAPS Solidaridad: Lic. Juliana Calandrelli (Atención nutricional general)

Jueves 8.15 a 11.15 horas – CAPS Las Acacias: Lic. Josefina Danussi (Atención nutricional pediátrica y obstétrica)

Viernes 8 a 12 horas – CAPS Dardo Décima: Lic. Valentina Pardini (Atención de pacientes PRODIABA)

CÓMO PREVENIR LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS

La Secretaría de Salud Pública recuerda las medidas a tener en cuenta por la comunidad para la prevención de infecciones respiratorias:

– Controlar que toda la familia -en especial, los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores- tengan todas las vacunas.

– Evitar que estén con personas que estén cursando una enfermedad.

– Amamantar a los bebés hasta los 6 meses y continuar la lactancia hasta los 2 años, aunque ya coman otros alimentos.

– Limpiar y ventilar el hogar todos los días, preferentemente con trapo húmedo para no levantar polvillo.

– No fumar adentro de los hogares.

– No usar estufas, braseros ni cocinas a leña en el lugar donde duermen los niños y niñas.

– Lavarse frecuentemente las manos.

– Al estornudar o toser, cubrir boca y nariz con el pliego del codo.

– Evitar enfriamientos y corrientes de aire.

– Cambiar al bebé cuando esté mojado.

Los signos de alerta ante los cuales hay que concurrir inmediatamente al centro de salud son:

– Respiración agitada o con ruidos

– Pecho hundido

– Irritabilidad

– Rechazo de alimentos y líquidos

