BM – jueves 24 de octubre

CELEBRACIÓN FUTBOLÍSTICA Y SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA PLAZOLETA “DIEGO MARADONA” El próximo miércoles 30 de octubre a las 20 horas, en la Plazoleta Deportiva Diego Armando Maradona se celebrará la tercera edición del “Día del Futbolista y la Futbolista de Las Flores” y el segundo aniversario de la inauguración de este espacio verde ubicado en la intersección de las avenidas Venancio Paz y Alfredo Vidal. En el evento también se entregarán reconocimientos a los futbolistas de cada uno de los clubes que participan en los torneos de todas categorías del futbol oficial florense como así también a Jugadores del Fútbol Agrario y Fútbol Senior. Además, en la parte final del acto celebrativo, se descubrirá un mural con la figura del astro mundial que fuera el capitán de la Selección Argentina Campeona del Mundo en México 1986. La Secretaría de Deportes y Cultura, encargada de la organización del evento, invita a la comunidad y a todos los medios de comunicación locales, a formar parte de esta iniciativa que por su acción social pretende promover identidad y valores importantes en los deportistas de nuestro pueblo.

NEWCOM: “LOS FÉNIX” EN LOS PLAY OFF DEL CÍRCULO REGIONAL Equipos de “Los Fénix”, pertenecientes a la Secretaría de Deportes y Cultura, cumplieron una muy buena actuación en la fase regular y continúan avanzando en el torneo que organiza el Círculo Regional de Newcom. El domingo en Benito Juárez, la categoría +60 finalizaron primeros e invictos y accedió a la fase semifinal de Play Off, mientras que el conjunto de la división +50 ganó sus respectivos encuentros y de esta manera afrontará los Play Off con una interesante inyección anímica.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE “HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DEL RODEO DE CRÍA” La Dirección de Asuntos Agropecuarios invita a participar de la Jornada de Capacitación “Herramientas para el Manejo del Rodeo de Cría”. La actividad estará a cargo del Centro de Educación Agraria 27 de Tapalqué y se llevará a cabo el próximo lunes 28 de octubre a partir de las 8.30 horas en el CEPT N° 37 de Rosas. En esta oportunidad de formación especializada se adquirirán conocimientos y se profundizarán técnicas y herramientas para mejorar el manejo de los rodeos de cría: manejo en la manga, recorrido del lote, manejo del alambrado eléctrico. Los interesados pueden inscribirse mediante el teléfono 2244448030 perteneciente a la Dirección de Asuntos Agropecuarios.

EL MUNICIPIO ACOMPAÑÓ LA PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA 26° FIESTA CRIOLLA DEL HOSPITAL DE LAS FLORES La Municipalidad de Las Flores acompaña la realización de la 26° Fiesta Criolla a beneficio del Hospital que se realizará los días 21, 22 y 23 de marzo de 2025. Esta mañana, con la participación del intendente interino Fabián Blanstein y del intendente – en uso de licencia – Alberto Gelené, se realizó la presentación oficial de esta edición cuya preventa de las entradas comenzará la próxima semana para que toda la gente pueda disfrutar de este evento tradicionalista tan característico para nuestra ciudad, la región y el país dado que, como cada año, se espera la llegada de visitantes de distintos lugares. “A partir de la Fiesta se producen mejoras para el Hospital en infraestructura, en equipamientos médicos y demás, por eso es muy importante que acompañemos”, señaló el intendente interino. Luis D’agostino, presidente de la Cooperadora del Hospital – entidad a cargo de la organización -, acompañado por demás integrantes de la Comisión y junto a Nahuel Pellejero, animador criollo y coordinador del evento, brindaron detalles de la Fiesta que sigue creciendo y eso hace posible que se lleven adelante las obras y distintas acciones en el nosocomio local. En marco de las distintas jornadas se desarrollarán las destrezas criollas en el campo de doma y no faltará el colorido de este tipo de encuentros. También propuestas artísticas y musicales, donde uno de los números confirmados es el de la artista Sele Vera que se sumará a los que se informarán oportunamente. Las entradas tendrán un valor de $20.000 a pagar en 4 cuotas de $5000 con posibilidad de acceder a los sorteos por preventa y los que se harán durante la Fiesta (más de 5 millones de pesos en premios). Toda la información oficial puede encontrarse en las redes sociales Facebook o Instagram @fiestadelhospitallasflores.

About The Author