BM – jueves 25 de agosto

JUEGOS BONAERENSES: CUATRO PAREJAS DE PADEL Y LA PATINADORA MARTINA MALDONADO A MAR DEL PLATA La Secretaría de Deportes informa que se registraron nuevos clasificados para disputar la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2022, que se desarrollará desde el sábado 1º hasta el jueves 6 de octubre en Mar del Plata. Ayer, en 25 de Mayo se llevó a cabo la fase regional de padel donde cuatro parejas se adjudicaron el certamen, obteniendo una plaza para representarnos en la ciudad Feliz. En la categoría Sub 14, Maitén Giacoia y Francesca Piacentini superaron en la final 6/0 y 6/0 a Bolívar, mientras que en Sub 16 Josefina Quesada y Catalina Cabral le ganaron 6/2 y 6/0 a 25 de Mayo, y en esa misma división Valentino De Benedetto y Francisco Brahín derrotaron sin inconvenientes en dos sets a Azul y Saladillo, en tanto que en la final se impusieron 6/2 y 6/2 sobre 25 de Mayo. Asimismo, Abril Piacentini y Aylén Giacoia (Sub 18) triunfaron en semifinal 6/0 y 6/1 ante Olavarría y en la final vencieron 6/0 y 6/0 a Azul. También cumplieron una muy buena actuación y se quedaron con el subcampeonato: Juan Ignacio Testani y Agustín Grau (Sub 18) y Kevin Gentil y Joaquín Carugatti (Universitarios). Por otro lado, también se confirmó la clasificación de Martina Maldonado (Sub 16 Cuarta “C”) en patín artístico, cuya eliminatoria se había desarrollado el jueves 18 de agosto en Bolívar.

COLOMBÓFILAS: TEODORO STRIKER CAMPEÓN DEL TORNEO DE PICHONES El palomar de Teodoro Striker se adjudicó el certamen de pichones, que organiza la Sociedad Colombófila Alas Florenses. Cabe destacar que el pasado sábado se realizó una nueva suelta del campeonato social y además se disputó el Federal de pichones, premio que otorga la Federación Colombófila Argentina, registrándose los siguientes resultados: desde Concepción del Uruguay (400 Km. en línea de vuelo), en pichones se impuso Marcelo Eluaiza y en adultas Mario Camigliere. Por otro lado, desde Pedro Luro (500 Km. en línea de vuelo) en adultas triunfó Gustavo Luis Dubor y en pichones los ganadores de la carrera y el Federal fueron Marcelo y Agustín Suárez, mientras que el segundo puesto le correspondió a Teodoro Striker, quien se consagró campeón con 8.135,20 puntos. Lo escoltaron: Marcelo y Agustín Suárez con 7.896,57; Braian Rosas con 7.681,92; Sebastián Andrade con 5.415, 64 y Osvaldo Rubino con 5.059,38 unidades. La Secretaría de Deportes felicita a todos los colombófilos por el esfuerzo y compromiso, deseándoles suerte de cara a la culminación del torneo de adultas.

CONTINÚA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE ADULTOS MAYORES La Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, informa que continúa abierta la inscripción para los Talleres que se dictan en el área. Se realizan talleres de fotografía, telar, muñequería y reciclado. También se dicta el taller de Tango que tuvo una modificación de día y lugar y se lleva a cabo en la Secretaría de Cultura los martes de 15 a 17 horas. Los interesados se pueden inscribir en las oficinas de la Dirección de Adultos Mayores, Av. Gral. Paz 324, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 horas, teléfono 44-4131.

