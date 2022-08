Gabriel Tolosa 69 años del Club Atlético Estrugamou

Hoy se cumplen 69 de una las instituciones que da empuje a los parajes. Sin dudas que los Clubes son el punto de encuentro de las familias y vecinos, en este caso «Estrugamou», paraje lindante con Tapalqué y General Alvear que en el día de la fecha cumple 69 años. Es por esto que conversamos con Gabriel Tolosa referente de la institución. “Estamos lejanos, pero no tanto, son 45kms bajando La Porteña, lo que pasa es que en estos tiempos ha quedado muy poca gente en la zona, no es lo que era cuando éramos chicos, el club funcionaba como sede social con muchas actividades, se jugaban a las cartas, juegos de mesa, también se paseaba, hoy prácticamente no ha quedado gente. El paraje siempre fue un animador el fútbol agrario, gente de más atrás lo recuerda, siempre hubo buenos equipos, hasta se llegó a participar de torneos barriales en Las Flores, lo agrario comenzó con mi padre y gente de la comisión, todos los domingos se hacían en distintos parajes, más o menos como ahora.” Sobre el paraje y los servicios dijo: “No tenemos servicios de electricidad, no hay tendido de luz eléctrica, ahora con la pantalla solar se evacúa bastante, la energía solar hace que la gente se acerque a los establecimientos rurales, teniendo ese servicio se puede tener servicio de tv o internet. Antes había un hijo con edad de secundario había que venirse a Las Flores y la familia quedaba digamos partida y luego se radicaban todos en la ciudad. La estación de trenes está abandonada, en su momento los galpones estaban emplazados, eso se sacó, las chapas. No quedó nada en la zona. Ante la participación en el futbol agrario, expresó: “El fútbol agrario va bien, tratamos de reeditar lo que fue en su tiempo esos campeonatos, había 200 o 300 personas mirando fútbol en los distintos parajes, ahora se juega en tres sedes, Pardo, Rosas y El Trigo con la idea de ir más adelante realmente a los parajes que pertenecen. Lo que es parte del club estamos tratando de volver a organizarlos con el tema papelería -personería jurídica- que está bastante avanzado para que el club este con todo en orden, la personería jurídica, es un anhelo, un sueño. Es un homenaje a Astiz, Mourente, Loray, Recalde y otros que le han puesto el hombro a todo esto. Afirmaba.

ENTREVISTA A GABRIEL TOLOSA

Futbol agrario Estrogamou década del 70

