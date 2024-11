BM – jueves 28 de noviembre

MÁS PREVENCIÓN Y SEGURIDAD: NUEVO SISTEMA DE CÁMARAS Y VIGILANCIA EN LA PLAYA DE CAMIONES Desde la Subsecretaría de Gobierno se informa que el predio ubicado sobre Ruta Nacional Nº 3 donde opera la nueva Playa de Camiones, cuenta con un moderno sistema de vigilancia y monitoreo. Con el propósito de reforzar las acciones para la prevención y seguridad tanto para los usuarios del estacionamiento como para los vecinos y el sector industrial aledaño, se instalaron distintas cámaras en puntos estratégicos para garantizar dicha funcionalidad. En marco de este trabajo, fueron colocadas 14 cámaras fijas y un domo. Algunos de estos equipos además poseen sensores de movimiento para detectar y alertar ante cualquier situación. Mediante este sistema se alcanza a cubrir con cámaras la totalidad del predio que tiene una dimensión que alcanza las 4 hectáreas y en la actualidad alberga mas de 180 camiones. También se adecuó la iluminación: en determinados sectores fueron instaladas luminarias de 9 metros y en otros de 12 metros con reflectores. Asimismo, en el horario nocturno ahora se cuenta con 2 personas para el trabajo de vigilancia y la Policía refuerza recorridas y guardias con el objetivo de controlar y evitar diferentes hechos. Se proyectan más acciones para seguir sumando a la prevención y poder brindar un mejor servicio en este sector y para todos los vecinos.

LA CATEGORÍA SUB 14 DE LA ESCUELA MUNICIPAL Y ASOCIACIÓN LAS FLORES HOCKEY OBTUVO EL SUBCAMPEONATO La Secretaría de Deportes y Cultura destaca la participación de los elencos de la Escuela Municipal de Hockey y Asociación Las Flores Hockey en el primer año de competencia, correspondiente al certamen organizado por la Liga Azuleña. En el Club Alumni, el elenco florense de la categoría Sub 14 igualó 0 a 0 frente a Unión Azuleña y luego fue superada en la definición por penales fijo, logrando un importante sub-campeonato. Debemos consignar que Eugenia Luchini fue distinguida por ser la mejor jugadora de este plantel que está en formación y crecimiento constante y es integrado además por Victoria Guerrero, Delfina Oviedo, Manuela Nachon, Lucía Gargoloff, Malena Ruíz, Julieta Fuchila, Lola Tolosa, Angelina Cabral, Luana Adorno, Eugenia Luchini (Capitana) y Agustina Luchini (Arquera). Asimismo, la división Sub 16 se adjudicó el cuarto puesto.

