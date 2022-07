BM – jueves 7 de julio

45° ANIVERSARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO Este 7 de julio, el Jardín Botánico de Las Flores celebra su 45° aniversario. Fue creado en el año 1977 por el Doctor Héctor Crispiani junto a un grupo de colaboradores que decidieron conformar una organización sin fines de lucro que tenía un único propósito que era embellecer la ciudad. Anteriormente el terreno donde hoy funciona era un baldío y en ese momento, además del estanque con peces, también se diseñó la parte arbórea con especies exóticas. Por la importancia del mismo, actualmente el Jardín forma parte de la Red Argentina de Jardines Botánicos. El equipo de trabajo hace oportuna la ocasión para agradecer especialmente a Miguel Horacio Mateo, que desde sus inicios se ha encargado de mantener el lugar con mucho amor y dedicación. Además, se invita a la comunidad a que visite el Jardín para poder apreciar parte de nuestra historia como florenses.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA, PRIMER SEMESTRE 2022 La Secretaría de Economía y Finanzas informa a la comunidad que de acuerdo a lo establecido por la Resolución 01/2012 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, la información referida a la Situación Económico Financiera primer semestre 2022 se encuentra publicada en la página web del municipio desde el 7 de julio 2022.

CONTINÚA LA VACUNACION CONTRA EL COVID-19 SIN TURNO La Secretaría de Salud Pública comunica que durante hoy jueves 7 y mañana viernes 8 se continuarán colocando vacunas contra el COVID sin turno en el Vacunatorio ubicado en el Club Juventud Unida. El horario de vacunación será desde las 9 hasta las 16 horas. Se aplican primeras, segundas, terceras y cuartas dosis sin turno previo, solo con DNI y con carnet de vacunación si es que ya se recibió alguna dosis previamente.

AJEDREZ: PRIMER PUESTO PARA ROMÁN ELUCHANS EN GRAL. BELGRANO La Secretaría de Deportes informa que Román Eluchans se adjudicó la cuarta etapa del Gran Prix de Ajedrez Cuenca del Salado, exclusivo para la categoría Sub 14, que se desarrolló el domingo 3 de julio en General Belgrano con la participación de 75 aficionados al juego ciencia, entre ellos 12 florenses. En la oportunidad los alumnos de la Escuela Municipal que dirige el profesor Mario Orlando, lograron las siguientes posiciones: en Sub 10: 4º) Benjamín Sánchez. Sub 12: 3º) Simón Arce, 6º) Jeremías Shimps y 8º) Iván Aranda. Sub 14: 3º) Tiano Puente, 8º) Bruno Castellá, 12º) Iara Llamas y 16º) Samuel Marcus. Sub 16: 6º) Tobías Ferrari. Libre: 12º) Néstor Orlando y 18º) Mario Orlando. La próxima fecha está pactada para el mes de agosto en Las Flores.

EL INTENDENTE PARTICIPÓ DE LA FERIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍAS 2022 El intendente Alberto Gelené participó del acto de apertura de la Feria Distrital de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2022 que se realizó en la Escuela Técnica y que fue declarada de Interés Municipal. El Intendente destacó el aporte de la Secretaría de Educación y lo realizado desde el Consejo Escolar y desde los diferentes equipos de trabajo porque en conjunto, con compromisos de la Nación y de la Provincia, se puede posibilitar estas acciones donde priman la construcción y la continuidad del conocimiento. “Es muy importante el compromiso del trabajo en equipo, de la articulación y a partir del acceso a la información, seguir consolidando el conocimiento que nos impacta en la vida de cada uno de nosotros, de las familias, en el ambiente, en la salud, en el desarrollo tecnológico y en todo lo que tiene que ver con la aplicación del conocimiento”, señaló Alberto Gelené. En este sentido además resaltó la creatividad de cada uno de las escuelas que en sus stands muestran los proyectos escolares: “La escuela es quien, a partir de la evolución de la sociedad del conocimiento, va a seguir siendo siempre la casa donde todos con igualdad, con oportunidades, nos encontremos a partir fundamentalmente de las primeras actividades educativas, desde la enseñanza inicial, hasta la primaria y también los niveles secundarios”. Esta instancia distrital, tiene como objetivo exhibir el potencial educativo, Impulsar el intercambio de experiencias pedagógicas entre los participantes y fomentar la cultura ciudadana y democrática, el espíritu crítico y la curiosidad en niños y jóvenes. Las propuestas presentadas por los alumnos son evaluadas para su pase a instancia regional. En la apertura también estuvieron presentes la directora de Educación, Silveria Giménez; el referente regional de la Feria de Ciencias, Augusto Calandrelli; el inspector de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), Javier Morales; inspectora de Nivel Primario, Mariana Girasse y docente Patricia Guillermina Duarte; las inspectoras Patricia Gigena de Nivel Secundario, Ana Magno de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, Cecilia Merino de Educación Especial y Paula Díaz de Educación Física; consejeros escolares; banderas de ceremonias y comunidades educativas de los diferentes establecimientos participantes. En el cierre del acto, alumnas del CEF N° 6, acompañadas por el Director de la institución, Federico Dirazar y el equipo de profesores, presentaron un esquema de Gimnasia Artística.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram