BM – lunes 1 de julio

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL TRIGO: PLAYÓN DEPORTIVO Y RECAMBIO DE JUEGOS EN LA PLAZA El sábado los vecinos del paraje rural El Trigo fueron parte de la instancia de votación del Presupuesto Participativo donde fue elegido el proyecto “Infancia Feliz” para la construcción de un playón deportivo y recambio de juegos en la plaza, cuya autoría fue de la Sociedad de Fomento, Escuela N° 3 y JIRIMM N°7. La propuesta ganadora, tras la jornada que se llevó a cabo en la Sociedad de Fomento, obtuvo el 42% de los votos. El resto de los proyectos presentados por la comunidad, obtuvieron los siguientes porcentajes de votos:

Contando nuestra Historia – 26%

Servicio de internet – 15 %

Salud segura – 10 %

Punto limpio – 6 %

Mantenimiento – 1 %

EL GOBIERNO MUNICIPAL AVANZA CON ACCIONES PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA DE LA LUDOPATÍA El intendente Alberto Gelené convocó a una importante reunión para abordar la ludopatía, entendiendo a ésta como la problemática que se genera a partir la necesidad de apostar – especialmente en jóvenes y adolescentes – en juegos virtuales, algo que se observa en gran medida en la actualidad a partir del auge de la actividad a través de medios electrónicos. Con el objetivo de trabajar en la concientización mediante una Articulación Intersectorial, el intendente hizo hincapié en la necesidad de informar a la comunidad sobre los peligros y riesgos del juego en línea. Además, se resaltó la importancia de abordar esta temática desde distintas áreas, incluyendo la educación, la salud, desarrollo humano y la comunicación. La reunión contó con la presencia de autoridades municipales de éstas y otras áreas. También participaron la jefa distrital, Marcela Ferrari; el coordinador del Concurso Stop ITS, Pablo Arrúa y demás actores. Como resultado de la reunión, se acordó una agenda de trabajo que incluirá actividades específicas para abordar la ludopatía dentro de las escuelas. Además, se propondrán acciones dirigidas a la comunidad para generar conciencia sobre este importante tema. Cabe destacar que será fundamental el compromiso y la intervención de todos los sectores en este camino de la prevención y el tratamiento de la problemática. También la colaboración entre educadores, profesionales de la salud, líderes comunitarios y medios de comunicación será clave para enfrentar este desafío.

IMPORTANTES ACTIVIDADES FORMATIVAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LAS FLORES El sábado 29 de junio, a partir de la articulación de la gestión municipal y la Universidad Tecnológica Nacional – UTN, estudiantes universitarios de nuestra ciudad desarrollaron actividades formativas en la localidad de Chacabuco. En el marco de las carreras universitarias que se cursan en Las Flores mediante el programa PUENTES, alumnos de la Tecnicatura Universitaria en Industrias Alimentarias y del Trayecto Formativo en Industrias y Microbiología de los Alimentos, visitaron la planta de ARDION-grupo ARCOR, donde fueron recibidos por el gerente Ing. Leonardo Maiale así como por responsables de las áreas de RRHH, Calidad y Laboratorio de Microbiología.

En el lugar realizaron una visita guiada por distintas áreas de la planta y los laboratorios modelos de calidad y de microbiología. Luego compartieron un almuerzo en la Sede de la Extensión Áulica Chacabuco de la UTN, donde por la tarde realizaron prácticas de laboratorio de Química Analítica, completando la formación del cuatrimestre cursado en Las Flores. Durante toda la jornada estuvieron acompañados por el coordinador de Extensiones Áulicas de la FRSN, Lic. Pablo Pannunzio, así como por los coordinadores de la Sede Las Flores y la docente Daniela Ojeda.

La intención de la gestión municipal es promover y fortalecer la formación con prácticas de estas características, lo que genera experiencias significativas en los estudiantes.

TALLER CULTIVO DE PLANTAS AROMÁTICAS Y AGREGADO DE VALOR La Dirección de Asuntos Agrarios informa que este martes 2 de julio se realizará el Taller Cultivo de Plantas Aromáticas y Agregado de Valor.

La actividad, a desarrollarse conjuntamente con el CEPT N° 37 de Rosas y el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, es gratuita. No se requiere inscripción previa; cupos limitados. El Temario que se va a tratar comprende:

– Multiplicación de especies aromáticas.

– Potencial productivo de especies multipropósito.

– Extracción de aceites esenciales.

A partir de las 9 horas, el Taller tendrá lugar en la Cooperativa de Trabajo «Las Flores en Marcha» en Pueyrredón y Pasteur de nuestra ciudad.

LUS SEGURA Y LEO GUTIÉRREZ EN UNA NOCHE DE BRILLO EN «FOLCLORE PARA ESCUCHAR» El Salón Rojo Municipal lució de nuevo con mucho público el viernes por la noche, lugar donde se destacó la presencia de Lus Segura y Leo Gutiérrez, artistas que llegaron desde el noroeste bonaerense a Las Flores acompañados por los músicos Dainka Tejera en flauta traversa y Hugo Eber Medina en percusión y demás invitados. La música folclórica de raíz nativa, la composición de las letras profundas y de historias de vida, estuvieron matizadas por las voces envueltas en la calidez propia de los buenos momentos compartidos. Los espectadores que se dieron cita en el Salón de Gala disfrutaron de un concierto que dejó cosas valiosas y que contribuyó a seguir engalanando el ciclo que produce y conduce Fernando Calles con un fuerte apoyo de la Secretaría de Deportes y Cultura. Leo Gutiérrez, entre canción y canción, contó detalles de los momentos en los que compuso e ideó varias de las canciones que Lus Segura, con su magnífica voz, interpretó con calidad y calidez. El ciclo «Folclore para Escuchar», abierto y gratuito para toda la comunidad, que ya lleva 18 años de recorrido, continuará durante el año con la presencia de destacados artistas.

EXCELENTE TORNEO PROVINCIAL DE PADEL DE LA CATEGORÍA MENORES EN LAS FLORES La Municipalidad de Las Flores y la Federación Argentina de Padel tuvieron a cargo de la organización del Torneo Provincial de la categoría Menores que se desarrolló el fin de semana en nuestra ciudad con la presencia del secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz. Alrededor de 160 jugadores le dieron un marco espectacular a este prestigioso campeonato que se llevó a cabo en las canchas de Voleando Campo Deportivo, Complejo POR3 y Polideportivo La Terraza, donde un numeroso público presenció varios partidos de interesante nivel, siendo más que positiva la participación de nuestros representantes. En la oportunidad se destacó el subcampeonato obtenido por Ignacio Cenzano y Bautista Sacchetti en la categoría Escuela “D2” y también la segunda posición alcanzada por Maitén Giacoia Puente con una compañera de Tandil, en la división Sub 18 Cuarta. Por otro lado, debemos consignar el evento fue declarado de Interés Municipal y contó con padelistas de Mercedes, Moreno, Necochea, Benito Juárez, San Manuel, Tandil, Bahía Blanca, Olavarría, Florencio Varela, La Plata, Cañuelas, San Miguel del Monte, Lobos, Bragado, Azul y los dueños de casa, que participaron en las categorías Sub 18 Quinta, Sexta y Séptima (masculino y femenino), Sub 14 Séptima (masculino), Sub 10 Sexta y Séptima (masculino y femenino), Escuelitas “D1” y “D2” y Sub 18 Cuarta (femenino).

