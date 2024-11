BM – lunes 11 de noviembre

BIG BAND REGIONAL Y PILOTOS BRILLARON EN EL TEATRO ESPAÑOL Dentro del proyecto “Música en el Muelle” diseñado por la Dirección de Cultura – que tuvo un forzado cambio de escenario por las condiciones climáticas -, el Teatro Español de Las Flores fue el lugar donde la agrupación Big Band Regional se presentó en el escenario con sus 20 músicos y dejó claras muestras de jerarquía artística. El blues, el jazz y el swing sonaron maravillosamente en una musicalización instrumental ejecutada por intérpretes de Azul, Tres Arroyos, González Chaves y Olavarría que conforman la gran banda que complementó la serie de presentaciones en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires a donde lleva su música notable. En el inicio del espectáculo programado, el grupo de rock florense Pilotos sonó más que bien con Axel Echenique en voz, Sebastián Sánchez en guitarra y coros, Juan Bulzomi en teclados, Elías Caviglia en bajo y Nicolás Orellano en batería. El público coronó con sentidos aplausos las dos presentaciones en la lúcida e histórica sala de la Avenida Carmen. Para el próximo mes de diciembre “Música en el Muelle” ya prepara una nueva propuesta artística para que la comunidad pueda seguir disfrutándola de manera abierta y gratuita. Para no perdérsela.

2ª JORNADA DE CASTRACIÓN MASIVA EN NUESTRA CIUDAD La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal informa e invita a la comunidad a participar en la II Jornada de Castración Masiva a realizarse el sábado 30 de noviembre en el Centro Recreativo Municipal “Pte. Néstor Kirchner”. El objetivo de la convocatoria es concientizar sobre la problemática de la sobrepoblación canina y felina, así como la necesidad de coordinar acciones y compartir experiencias y herramientas. La castración es fundamental para reducir la sobrepoblación de perros y gatos, mejorando la salud y bienestar de los animales y de nuestra comunidad. Esta iniciativa no solo busca controlar el crecimiento desmedido de la población animal, sino también promover una tenencia responsable.

Cómo participar: Solicitá tu turno al 2244-466040. La castración es gratuita. Agradecemos su apoyo en la promoción del bienestar animal en nuestra comunidad.

NEWCOM: SEXTO PUESTO PARA “LOS FÉNIX” EN EL NACIONAL DE TRENQUE LAUQUEN La categoría +40 de “Los Fénix”, perteneciente a la Secretaría de Deportes y Cultura, obtuvo la sexta ubicación en el primer Torneo Nacional de Newcom FEVA, que se llevó a cabo desde el jueves 7 hasta el domingo 10 de noviembre en Trenque Lauquen. El certamen fue por demás competitivo, con pasajes de muy alto nivel, donde los dirigidos por Aldo Tobio estuvieron a la altura de las circunstancias alcanzando el objetivo que era posicionarse en grupo de campeonato. Sin lugar a dudas fue un logro importante participar en este prestigioso certamen, quedando reflejado el trabajo y esfuerzo a lo largo del año que se coronó de esta manera, siendo una inyección anímica de cara al futuro.

VENCIMIENTO DE TASAS MUNICIPALES La Secretaría de Economía y Modernización informa a los contribuyentes los vencimientos de las siguientes Tasas Municipales:

• El viernes 22 de noviembre vence la Cuota 6/2024 de la Tasa por ABL (Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación de la Vía Pública, Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos).

• ⁠El viernes 29 opera el vencimiento de la Cuota 1/2024 de Patente de Motovehículo.

• El 27 de diciembre vence la Cuota 3/2024 del Impuesto Automotor.

Se recuerda a la comunidad que se pueden consultar las tasas, descargar las facturas o pagar las mismas desde el sitio web a través de https://lasflores.gob.ar/tasas/.

CONTINÚA LA PARTICIPACIÓN DE LAS FLORES VÓLEY EN LA LIGA BELGRANENSE La Secretaría de Deportes y Cultura destaca la participación de los equipos de Las Flores Vóley, proyecto conjunto entre la Municipalidad de Las Flores y el Centro de Educación Física N° 6, en el campeonato que organiza la Asociación Belgranense. Ayer en Gral. Belgrano, por la sexta y séptima fecha, la división Sub 16 venció 3/2 y 3/1 a los elencos dueños de casa “A” y “B”, respectivamente; mientras que por la quinta y sexta jornada la categoría Sub 14 perdió 3/0 con Gral. Belgrano “A” y luego se impuso 3/0 sobre Gral. Belgrano “B”. Por otro lado, en Sub 12, las florenses le ganaron a Ranchos y a Gral. Belgrano, y fueron superadas por Lezama. Debemos consignar que los equipos de nuestra ciudad son dirigidos por los profesores Luciano Poffer, María José Inchauspe, Gastón Isasmendiz y Emiliano Paz.

FINALIZÓ CON ÉXITO LA 10ª EDICIÓN DEL ENCUENTRO CORAL CIUDAD DE LAS FLORES Con la presencia del Coro de la Cámara Argentina de la Construcción, Coral Ramos Mejía, Vocal a la Carta, Coro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el Coro Calambá y el Coro Polifónico de nuestra ciudad, este fin de semana finalizó de manera exitosa el 10º Encuentro Coral Ciudad de las Flores y sus Parajes Rurales. La organización de las diferentes fechas estuvo a cargo de la Dirección de Cultura y la coordinación del Director del Coro Municipal, Miguel Ángel Polito. Con estas presentaciones se completó la última de las 3 fechas programadas durante el año para la realización de un evento que, durante diez años, ha promovido la llegada a Las Flores de distintas agrupaciones coreutas de varias ciudades de la provincia y del país. La fecha concentró primero a las agrupaciones visitantes en la jornada de recepción del viernes por la tarde en el Teatro Español. El concierto inicial fue más tarde en el Templo Parroquial Nuestra Señora del Carmen, lugar donde por la sonoridad acústica de la iglesia, se destacaron las voces de todas las agrupaciones que conformaron el encuentro. Al día siguiente – luego de disfrutar de un paseo de campo en el paraje rural Rosas donde disfrutaron de la rica gastronomía ofrecida por la coordinación -, el segundo concierto se realizó por la noche en el Salón Rojo mientras que la jornada final quedó reservada para el día domingo con la “Cantata al aire libre” al borde de la Laguna del Parque Plaza Montero. Allí, Mauricio “Dibu” Saavedra, brindó a los visitantes una recorrida y charla explicativa sobre las aves y la fauna autóctona del espacio verde y la actual existente en el espejo de agua de la Laguna del Difunto Manuel. El cierre del 10 º Encuentro Coral Ciudad de las Flores los encontró luego a todos reunidos en el Centro Recreativo Municipal donde no faltó el almuerzo de camaradería y los gratos momentos vividos.

CON UN EXCELENTE NIVEL, SE DESARROLLÓ LA ÚLTIMA ETAPA DE LAS OLIMPÍADAS JUVENILES FLORENSES Se celebró la Etapa final de la edición 2024 de las Olimpíadas Juveniles Florenses, cerrando con un broche de oro esta emocionante competencia anual. La Etapa Deportiva 3 incluyó las disciplinas de Atletismo, Fútbol Tenis y Vóley. El jueves 7, el Centro Recreativo se llenó de energía con las pruebas de Atletismo, en las que los equipos demostraron un alto nivel competitivo. Los ganadores en esta disciplina fueron la Escuela Media y la Escuela Agraria. También se disputó la competencia de Fútbol Tenis, en la cual la Escuela Dante Alighieri se consagró ganadora. El sábado 9, el Vóley puso el cierre a esta última etapa con una jornada llena de emoción en la que la Escuela Técnica y la Secundaria N°3 se alzaron con la victoria. El puntaje acumulado de esta etapa colocó a la Escuela Media y la Escuela Agraria en primer lugar, seguidos en segundo lugar por la Escuela Dante Alighieri y en tercer lugar por el equipo conformado por la Escuela Técnica y la Secundaria N°3. Con esta última fase, se definieron los puntajes y quedó oficialmente concluida una nueva edición de las Olimpíadas Juveniles Florenses, en la que todos los participantes demostraron el compromiso, la pasión y el espíritu de compañerismo que caracterizan a este evento.

CONCLUYERON LAS OLIMPÍADAS JUVENILES FLORENSES 2024: UNA FIESTA DE PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO JOVEN Con gran entusiasmo y luego de semanas de intensas jornadas, la edición 2024 de las Olimpíadas Juveniles Florenses llegó a su fin. En la jornada de cierre, se dieron a conocer los puntajes finales de las distintas etapas, resaltando el esfuerzo y dedicación de cada equipo. Finalmente, la sumatoria de puntos coronó a la Escuela San Miguel como ganadora de esta edición 2024. En el segundo lugar, se registró un empate entre el equipo compuesto por la Escuela Media (Secundaria N°1) y la Escuela Agraria, junto con la Escuela Dante Alighieri. La Escuela Normal quedó en el siguiente lugar, y luego el equipo conformado por la Escuela Técnica y la Secundaria N°3. Además, se eligieron a los Embajadores de esta Edición, jóvenes que representaron fielmente los valores de las Olimpíadas: trabajo en equipo, respeto y compromiso. Los estudiantes seleccionados fueron:

Anastasia Gutiérrez – Sec.N°1 (Media)

Kevin Genta Cipriano Fuchila – Sec.N°3

Clara Couselo – San Miguel

Para coronar el esfuerzo y compromiso se anunció que todos los equipos disfrutarán de un viaje al Parque de la Costa, destacando así la igualdad e inclusión que tiene como objetivos este programa pionero en la región.

Con esta jornada de cierre, las Olimpíadas Juveniles Florenses 2024 concluyen un año apasionante, lleno de emociones y recuerdos que quedarán para toda la vida, celebrando el trabajo en equipo y los aprendizajes comunitarios que se llevará cada uno de los aproximadamente 250 estudiantes que participaron de esta edición.

