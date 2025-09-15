BM – lunes 15 de septiembre

CONTINÚA LA VISITA DE ESCUELAS RURALES AL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención al trabajo de profesores y personal del Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”, en el marco del arribo de establecimientos educativos rurales para interiorizarse de la actividad. En la oportunidad, se contó con la presencia de alumnos de las escuelas N° 26 de El Toro y N° 11 de Piarrasteguy, quienes disfrutaron de la pileta y adquirieron conocimientos de la tarea que desarrolla a lo largo del año.

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO LOCAL DE CUENTO Y POESÍA «HUGO MARIO IANIVELLI» EDICIÓN 2025 La Secretaría de Educación y la Biblioteca Pública Municipal Dr. Pablo Minellono invitan a la comunidad a la ceremonia de Entrega de Premios de la edición 2025 del concurso “Hugo Mario Ianivelli” que se llevará a cabo el 19 de septiembre a las 19 horas en la Dirección de Cultura, ubicada en Av. Gral. Paz 570.

El acto de premiación contará con la presencia del jurado que evaluó las obras en esta oportunidad: la Prof. Pilar Corvalán, la bibliotecaria Julia Laría y el escritor Axel Díaz Maimone. Por su parte, los ganadores tendrán la oportunidad de compartir sus creaciones con el público, leyendo en voz alta las obras que resultaron premiadas.

El jurado otorgó en el género cuento premios en la categoría B a Pilar García Romero (1°), Nahiara Raineri (2°) y una mención especial a Joaquina Cáceres. Los cuentos ganadores de la categoría D pertenecen a José Antonio Rodríguez (1°), Karen Cuesta (2°), Jorgelina Montalbetti (3°) y menciones especiales para Nicolás Deltín Lacoste y Delfina Deltín Lacoste. En la categoría cuento grupal resultaron ganadores el grupo de la escuela primaria N°1 conformado por: Keila Luna, Zahid Beccar, Uma Díaz Coppola y Joan Zappettini. En cuanto al género poesía se premió en la categoría B a Damaris Nicole Delgado y en la categoría C a Martiniana Laborde Harle, ambas en el primer puesto.

Agradecemos la participación de todos los y las florenses que enviaron sus trabajos y la valiosa colaboración del jurado. Felicitamos especialmente a los ganadores de este año.

FESTIVAL DE LA PRIMAVERA EN EL PARQUE PLAZA MONTERO Para el próximo domingo 21 de septiembre a las 15 horas, la Dirección Municipal de Cultura programó la realización del Festival de la Primavera.

El paseo predilecto de los florenses, como lo es el Parque Plaza Montero, lucirá con la presencia de músicos florenses que tocarán en vivo, habrá baile, artesanos y emprendedores de nuestra ciudad, que le darán todo el colorido a una jornada que promete brillar ante la llegada de una estación del año tan esperada. El Festival de la Primavera, un buen momento para disfrutar de un evento libre y gratuito para toda la comunidad.

HOCKEY: JUGADORAS DE EL TALADRO LOGRARON EL ASCENSO CON LA FEDERACIÓN CUENCA DEL SALADO La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a Catalina Paulé, Malena Peyré y Felicitas Taraborelli por su gran actuación con la Federación de Hockey de la Cuenca del Salado en el Torneo de Selecciones “D” Sub 14, que se desarrolló en Catamarca. Las jugadoras de la séptima división del Club El Taladro lograron el subcampeonato y a su vez obtuvieron el ascenso a la Categoría “C”, reafirmando de esta manera el gran momento que está atravesando el hockey florense. Debemos consignar que los resultados obtenidos fueron los siguientes: golearon 4 a 0 a la Asociación Entrerriana, igualaron 1 a 1 frente a Asociación Austral y con Chile, luego en la fase semifinal superaron 3 a 2 a Catamarca y en la final empataron 2 a 2 ante Chile, perdiendo en la definición por penales australianos. Las deportistas, junto a familiares y amigos, fueron recibidas en la Municipalidad por el intendente Alberto Gelené y demás autoridades.

CON EL AURA DE “SUSY” RIZZO, LA COMEDIA MUNICIPAL BRILLÓ EN EL ESCENARIO “Las de Barranco” fue la magnífica obra que la Comedia Municipal de Las Flores puso en escena los días sábado y domingo en un Teatro Español que lució repleto de público. Como en los mejores momentos de su historia, la sala de la avenida Carmen fue testigo de una actuación que quedará para el recuerdo en una noche donde se realizó un sentido homenaje a Susana Rizzo, quien falleciera a fin del año pasado y que dejara una marca imborrable como conductora y directora de la Comedia Municipal por muchísimo tiempo. “Las de Barranco” tuvo la marca de Susy porque fue dirigida por ella en los ensayos previos. Luego la terminó de completar su sobrino Aldo Rizzo, quien tuvo la dirección actoral de la obra este fin de semana. Soberbia actuación de Marcela Patronelli, como la madre viuda de tres hijas, de una familia que, en la búsqueda de mantener las apariencias, generó todo tipo de acciones que fueron muy bien representadas por las y los protagonistas de un espectáculo que cautivó al público que aplaudió y ovacionó de pie a los actores y actrices. No menor fueron las actuaciones de Agustina Martínez Berecochea como Carmen, Guadalupe Barragán, Soledad Genta, Darío Lettieri, Hernán David Patronelli, Sergio y Sandra Dagostino, Elisa Fullone, Facundo Rodríguez, Eduardo Alejandro Manzo, Alicia Favre y Bruno Di Siervi, todos se lucieron arriba del escenario en una noche tan especial como inolvidable. El sábado, donde el homenaje y el recuerdo a la figura de Susy Rizzo quedó pronunciado aún más en lo que fue la jornada del debut, estuvieron presentes el intendente Alberto Gelené; el secretario de Deportes y Cultura Fernando Muñiz; el director de Cultura, Juan Bautista Saladino y demás autoridades municipales. La jornada del domingo completó lo que “Las de Barranco” supo generar. El recuerdo, las emociones y nuestro teatro florense, fueron todo brillo.

