Gastón Díaz, el argentino de 17 años oriundo de Lanús que compite por ser el mejor estudiante del mundo

Con apenas 17 años, Gastón Díaz, alumno del Instituto Santa Faz de Lanús, fue seleccionado entre los 10 finalistas del Global Student Prize 2025, el prestigioso reconocimiento internacional que elige al mejor estudiante del mundo. La distinción, organizada por Chegg.org y la Fundación Varkey, premiará al ganador con u$s100.000. El joven bonaerense ya contaba con un recorrido notable antes de alcanzar esta instancia: creó una aplicación de marketing digital capaz de identificar señales de compra a partir del comportamiento de los consumidores, coescribió una ley de alfabetización financiera y tecnológica juvenil implementada en más de 70 ciudades argentinas, y obtuvo una medalla por sus conocimientos en geometría en la Olimpíada Matemática Argentina.

