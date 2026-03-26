26 de marzo de 2026

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La Buena Noticia: el «modelo blindado» de una pyme que exporta el 80% de su producción

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15 horas atrás Fm Alpha

Con casi el 80% de su facturación proveniente del exterior y presencia en más de 50 países, una de las principales empresas especializadas en salud animal de la Argentina buscará para este 2026 ampliar su capacidad operativa y lanzar nuevas líneas de bioseguridad. Se trata de la empresa Bedson, que actualmente opera desde el Parque Industrial de Pilar pero que fue fundada en 1979 y se convirtió en pionera en la investigación, producción, comercialización y distribución de especialidades para la industria de producción intensiva de proteína animal. Sus marcas se encuentran dentro del catálogo de la industria veterinaria, con complejos antibióticos, aditivos alimenticios, inmunoestimulantes, antitérmicos y polivitamínicos energizantes.

Fuente: iprofesional

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