11 de mayo de 2026

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Ferro goleó y clasificó a semifinales

7 horas atrás Fm Alpha

Los albicelestes, con el 3 a 0 de visitantes ante Juventud Unida, quedaron ubicados en el primer lugar y ahora esperarán por conocer su próximo rival dentro de los cuatro mejores del certamen Apertura 2026. Tres goles de Mauro López en la victoria ferroviaria. Juventud Deportiva también ganó 3 a 0 y terminó segundo.

(Por Flavio Iacomini)

Gran triunfo de Ferrocarril Roca en la última fecha clasificatoria rumbo a las semifinales. En el estadio albirrojo pudo sacar diferencias tanto en el juego como en el marcador al doblegar al equipo de Adrián Caputo que terminó último en la tabla de posiciones. No obstante, Juventud Unida tendrá chances en el cruce del próximo domingo ante Deportiva.
Mauro López, fue el autor de los tres goles del conjunto dirigido por Juan Cruz Candina, equipo que el miércoles próximo por el Pre-Federal deberá viajar a jugar de visitante ante Racing de Bartolomé Bavio.
La séptima y última fecha se completó con la victoria de Juventud Deportiva por 3 a 0 ante Barrio Traut.
Luego de este resultado conseguido con los goles de Federico Pereyra, Ariel Urruchúa y Jonatán Paoletti en el CEF N°6, los albiverdes jugarán el próximo domingo ante el mencionado Juventud Unida, mientras que Barrio Traut será rival de El Taladro.

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