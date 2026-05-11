El Taladro ganó y llega motivado para su debut en el Pre-Federal

Su victoria por 3 a 1 ante Atlético Las Flores lo dejó tercero en la tabla de posiciones a sólo un punto de los lideres y el domingo se cruzará ante Barrio Traut en busca de la semifinales. El miércoles, recibirá en nuestra ciudad a Alumni de 25 de Mayo en su primer partido del torneo de la Federación Bonaerense Pampeana Sub-región sur.

(Por Flavio iacomini)

Atractivo encuentro para los espectadores que en buen número se dieron cita en la tarde del domingo en el estadio ferroviario, para presenciar el triunfo del equipo que dirige Gonzalo Aparicio.

El Taladro fue más efectivo en la definición con los dos goles de Patricio Peñalva y con la ultima conversión de Wenceslao Rivas en un encuentro de ida y vuelta permanente con la mira puesta siempre en los dos arcos.

El gol del descuento de Edgar Iribarne cuando a los 28 minutos de la etapa complementaria se anticipó de cabeza al seguro de Juan Gaimaro para decretar el gol de los rojinegros, lo hizo pasar zozobra al “verde” de camiseta naranja (la alternativa) porque ahí el partido estaba 2 a 1 y abundaban las situaciones de riesgo en los dos lados debido a la presión que ejerció durante todo el partido el equipo conducido por Gastón Aparicio.

El Taladro, con su equipo juvenil, apeló al ímpetu y las ganas para primero defenderse y luego salir a buscar posiciones ofensivas que derivaron en acciones donde debió esforzarse mas de una vez el arquero rojinegro Manuel Lacoste.

El gol de Wenceslao Rivas casi en el final, le do respiro al verde que debió aguantarse varias veces los pasajes por izquierda de Ignacio Maciel como así también por el otro extremo las proyecciones de Jano Piarrasteguy y el buen juego tanto de Facundo Piazza como la habilidad de Jony Ferreira que se potenció después cuando ingresó Alexis Franco en el complemento.

Un partido que demostró que los dos equipos serán complejos para sus rivales de los cruces en busca de la semifinales.

El Taladro, que pasado mañana miércoles por la noche , en el estadio 27 de abril, debutará motivado ante Alumni de 25 de Mayo por el Pre Federal, el próximo domingo será rival de Barrio Traut, mientras que Atlético Las Flores se plantará en el cara o cruz ante un equipo de El Hollín que en esta ultima fecha clasificatoria quedó libre sin jugar.

El Taladro: Juan Gaimaro, Gino Manganiello, Nehuén Iancarelli, Valentín Depollier, Francisco Negrete, Alan Patrault, Santino Rodríguez, Kevin Gentil, Juan María López, Patricio Peñalva, Wenceslao Rivas. Relevos: Valentino Cardozo, Vicente Carricart, Alexis Espíndola, Rocco Lemma, Santiago Orlando, Braian Lorenzo. D.T: Gonzalo Aparicio. Ayudantes de campo. Fernando Di Pasquo y Juan Cazes.

Atlético Las Flores: Manuel Lacoste, Nahuel García, Ignacio Maciel, Jano Piarrasteguy, Enzo Fuchila, Jonatán Peñalva, Facundo Piazza, Santino Ramos, Carlos López, Santiago Gardella, Jonatán Ferreira. Relevos: Joaquín Bastién, Enzo Díaz, Javier Cenzano, Javier Fuchila, Edgar Iribarne, Alexis Franco, Pablo Colmeiro. D.T: Gastón Aparicio. Ayudante de campo: Sergio Bastién. Medico: Leonardo Weis. P.F: Oscar Urruchúa.

Arbitro: Fernando Alvarez (Saladillo)

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