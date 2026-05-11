Patín Artístico Las Flores: destacada actuación en el 1er. Torneo de Liga 2026 Roller Life

2 horas atrás Fm Alpha
Acompañados por los Profesores Luisina Gioiosa y Aldo Rizzo una delegación de patinadores participó el pasado sábado en la primera fecha de la Liga. «Gracias a las familias que acompañan y felicitamos a todos por el gran desempeño (muchos en nuevas categorías) y como siempre seguiremos trabajando día a día para sumar más conocimientos», indica la nota llegada a nuestra redacción. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Incentivo:
– García Catalina
Incentivo Avanzado:
– Ametrano Josefina
– D’Alessandro Emma
– Frascino Sofia
– Ponce Charo
Formativa 8 años damas:
– Izquierdo Paula 1er. puesto
– García Clara 6to. puesto
Formtiva 9 años damas:
– Gentil Francesca 4to. puesto
Quinta C 10 y 11 años damas:
– Sella Antonia 5to. puesto
– Siri Delfina 7mo. puesto
Quinta C 12 años Caballeros:
– Montes Mateo 1er. puesto
Cuarta C 12 años damas:
– Toledo Renata 3er. puesto
– Ponce Morena 4to. puesto
Cuarta C 15 años damas:
– Rodríguez Mía 2do. puesto
Cuarta C 15 años caballeros:
– Corvino Agustín 1er puesto
Cuarta C 16 y mayores damas:
– Curutchet Delfina 3er. puesto
Promo B:
– Orlando Melina 2do. puesto

