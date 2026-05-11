BM – lunes 11 de mayo

MUY BUEN ESPECTÁCULO OFRECIERON LOS ATLETAS EN LA 8° EDICIÓN DEL CROSS AVENTURA El intendente Fabián Blanstein, el secretario de Deportes, Prof. Favio Folini y el director de Deportes, Prof. Pedro Cantet, asistieron a la octava edición del Cross Aventura, que se desarrolló el domingo 10 de mayo en la localidad de Rosas con la organización del Centro Educativo para la Producción Total N° 37 de Rosas, Onda GYM y Atletismo Las Flores. En el marco de una fría jornada, los atletas se acercaron en gran número, brindándose al máximo en esta prueba que un incluyó un exigente recorrido de 10 y 5 kilómetros. Las posiciones en la general de los 10 Km. masculinos fueron: 1°) Diego Ortíz (Olavarría; 37m51seg), 2°) Agustín Gentil (Las Flores; 38m45seg) y 3°) Marcelo Conde (Azul; 38m49seg). Por otro lado, en damas: 1°) Daiana Aranda (Las Flores; 51m48seg), 2°) Yamila González (53m42seg) y 3°) Alejandra Giménez (Haedo; 54m03seg). Asimismo, se adjudicaron sus respectivas categorías: Valentín Dodaro (Las Flores, 18 a 29 años), Leandro Buttiler (Las Flores, 30 a 34), Omar Lapenta (Azul, 35 a 39), Emiliano Civale (Las Flores, 40 a 44), Luis Fuchila (Azul, 45 a 49), Ricardo Rojas Peredo (Olavarría, 55 a 59), Luis Pérez (Monte, 60 a 64), Norberto Ponce (Tapalqué, 65 años en adelante) y Roberto Iglesias (Cañuelas, 70 años en adelante). En Damas: Fátima Villalba (Azul, 18 a 29), Vanina Lanzillota (Tapalqué, 35 a 39), Mercedes Echegaray (Tapalqué, 40 a 44), Eugenia Schumacher (Las Flores, 45 a 49), Alejandra Carballo (Las Flores, 50 a 54), Rosana Bendrame (Monte, 55 a 59) y Adriana Fernández (Monte, 60 a 64). Con respecto a la competencia de 5 Km., se registraron los siguientes puestos: 1°) Agustín Cardozo (Las Flores; 21m15seg), 2°) Axel Cardozo (Las Flores; 21m48seg) y 3°) Laureano Cardozo (Las Flores; 21m.51seg). En Damas: 1°) Nataly Carbajal (Las Flores; 30m.13seg), 2°) Andrea Arbiza (Las Flores; 32m.21seg) y 3°) Yésica Saldaña (Las Flores, 40m.49seg).

COMUNICADO Ante la información errónea que circula a través de publicaciones realizadas en redes sociales, desde la Secretaría de Economía y Modernización de la Municipalidad de Las Flores, se dan a conocer los detalles respecto al proyecto y ejecución de la obra de entubamiento del conducto de la avenida 17 de Octubre (tercera etapa): En el Presupuesto de 2025 se presentó un proyecto desde el municipio para dicho entubamiento, en concepto de subsidio por $ 500.000.000. Dicho proyecto se presentó ante el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Con fecha 21 de agosto de 2025 se firma el convenio con dicho Ministerio, por un monto de $ 468.171.424,72. Con fecha 12 de diciembre de 2025 se recibe el primer desembolso correspondiente al 30 % del monto del subsidio como lo estipula la clausula sexta por $ 140.451.427,42. El 27 de enero de 2026 se llama a licitación privada y se adjudica el 4 de febrero de 2026 a la firma Tuboloc S.A. la compra de 600 metros de caños de PVC Helicoidal de 1200 mm de diámetro (también presentaron ofertas las firmas Plastiferro y Cantofil S.A.) La recepción de los caños de PVC se realizaron entre los días 24 de febrero y 16 de marzo del corriente año; en el mes de abril se hace efectivo el pago y en mayo se inician las obras con mano de obra municipal.

AJEDREZ: SEGUNDO PUESTO PARA ELSON CALZADA EN RAUCH Elson Calzada, al ocupar la segunda posición en la categoría Sub 10, fue el mejor florense clasificado en la Segunda Fecha del Torneo de Ajedrez Mar y Sierras, que se disputó el domingo 10 de mayo en el Centro Cultural “Vieja Usina” de Rauch. Los demás alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando, alcanzaron los siguientes puestos: Lian Nuin resultó sexto en Sub 8, mientras que Lucas Lerra fue noveno en Sub-12. En Sub 16: 5°) Simón Arce y 8°) Ciro Branchesi Gómez; en Libres: 13°) José Repetto y 21°) Tiano Puente; y en Seniors: 3°) Mario Orlando.

CHARLA “CONSTRUYENDO PUENTES. COMPRENDER EL AUTISMO DESDE UNA MIRADA PROFESIONAL” La Dirección de Discapacidad invita a la Charla gratuita que se realizará este viernes 15 de mayo a las 19 horas en la Secretaría de Educación (Av. Gral. Paz y Alem).

Objetivo:

Brindar herramientas teóricas y prácticas que permiten favorecer la detección, comprensión y acompañamiento desde una mirada profesional.

Se compartirán estrategias de intervención y recursos aplicables, tanto en ámbito terapéutico como educativo.

Destinatarios:

Profesionales de la Salud, Docentes, Terapeutas y Acompañantes Terapéuticos.

BRILLANTE CONCIERTO DE LA VIOLINISTA FLORENSE LUCRECIA HERRERO Con el espectáculo Tangueando Magias, ayer domingo en el Salón Rojo del Palacio Municipal se presentó la eximia violinista florense Lucrecia Herrero, quien estuvo acompañada en el piano por el maestro Oscar De Elía y la cantante Silvia Sab.

Con temas instrumentales y cantados, el evento mostró el alto nivel artístico musical de estos referentes de la música clásica que, en esta oportunidad, ejecutaron piezas tangueras populares argentinas. El público disfrutó y terminó aplaudiendo a los concertistas en una noche que se caracterizó también por el silencio y la admiración. En su última intervención, la cantante Silvia Sab cantó Malena, un tango histórico que fue el punto final de un brillante concierto.

Estuvieron presentes en el Salón Rojo el intendente Fabián Blanstein; la Secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez y el director de Cultura, Juan Bautista Saladino. Las autoridades, además de compartir el excelente espectáculo, enmarcado también dentro del reconocimiento a la figura inolvidable de Roberto Firpo, hicieron entrega a Lucrecia Herrero de una figura con el escudo heráldico de nuestra ciudad.

NEWCOM: CAMPEONATO PARA “LOS FÉNIX” Y CLASIFICACIÓN AL ARGENTINO La categoría +50 femenino de “Los Fénix” se adjudicó el Torneo de Newcom que se llevó a cabo en la localidad de Carlos Tejedor y de esta manera obtuvo una plaza para disputar el Campeonato Argentino que tendrá lugar en Ituzaingó, Corrientes.

El elenco dirigido por el profesor Aldo Tobio, que pertenece a la Secretaria de Deportes, hizo un excelente torneo derrotando en tie-break en la fase semifinal a Kosiukas de 9 de Julio (campeones del anterior provincial) y en la final superó 2 a 0 a Ni Ni Fem de 9 de Julio. Con esta consagración, los florenses estaremos representados en el certamen nacional por las divisiones +40, +50 y +60, evidenciándose de esta manera el crecimiento constante que tiene la disciplina en nuestra ciudad.

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