La Cooperadora del hospital comunica sobre un presunto ilícito ocurrido en baile a beneficio

Comunicado a la comunidad de Las Flores

La Asociación Cooperadora del Hospital Las Flores informa, a la comunidad que, en relación con los hechos de público conocimiento, donde se encuentra involucrada una persona que prestaba colaboración durante el evento. Por la presunta comisión de un hecho ilícito durante el baile realizado del día viernes 20, en el marco de la 27 fiesta criolla, se han adoptado de manera inmediata las medidas correspondientes.

En tal sentido, autoridades de la Cooperadora efectuaron la presentación ante la Sub DDI local, donde se radicó la denuncia bajo la carátula “AVERIGUACIÓN DE ILÍCITO”, con intervención de la Fiscalía local a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, quien llevará adelante la investigación a fin de esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

Esta Institución, manifiesta de forma categórica que no tolera ni tolerará conductas que vulneren los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad que rigen su accionar, ni aquellas que comprometan la confianza depositada por la comunidad.

Así mismo, se deja expresa constancia que la Cooperadora colaborará plenamente con las autoridades competentes, poniendo a disposición toda información necesaria para el esclarecimiento de los hechos.

La Asociación Cooperadora del Hospital Las Flores reafirma su compromiso con la ética institucional en la gestión y el resguardo de los valores que sostienen su labor en beneficio de toda la comunidad.

Así informa la Cooperadora del Hospital en su portal de Facebook.

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