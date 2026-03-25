25 de marzo de 2026

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Desde este jueves los bancos vuelven a su horario de atención habitual

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24 minutos atrás Fm Alpha

Tras el fin del horario de verano que arrancó en noviembre último, las entidades financieras abrirán desde este jueves 26 de marzo en el horario habitual de 10 a 15. El horario de verano se estableció el 17 de noviembre último a través de un decreto del Poder Ejecutivo bonaerense que dispuso la apertura de los bancos entre las 8 y las 13 en más de 106 distritos del interior de la Provincia hasta el 3 de abril. La medida fue de aplicación exclusiva en los distritos que se adhirieron a esta resolución oficial del gobierno provincial, ideada para cuidar a las personas de la exposición a las altas temperaturas veraniegas.

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