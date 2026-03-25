Acto por el 170 aniversario de Las Flores: «No hay una ciudad grande sin una comunidad unida»

Este 25 de marzo por la mañana se conmemoró el 170mo. Aniversario y las actividades oficiales estuvieron encabezadas por el intendente interino Prof. Fabián Blanstein. Se destacó también la presencia del intendente Ing. Alberto Gelené (en uso de licencia) y los ex jefes comunales Antonio Lizarraga y Ramón Canosa. Por cuestiones de salud no pudo asistir el ex intendente José Polito. En primera instancia se realizó la colocación de una ofrenda floral en el busto que recuerda al fundador Manuel Venancio Paz. Luego, con la participación de instituciones intermedias, banderas de ceremonias y comunidad en general, se llevó a cabo el acto centralizado en Plaza Mitre donde se procedió al izamiento de la enseña patria en el mástil central. Se entonaron las estrofas del Himno Nacional y el Cura Párroco de nuestra ciudad, Pbro. Eduardo Campion realizó una invocación religiosa. El intendente Fabián Blanstien se mostró muy contento por este acontecimiento al afirmar que «hay una historia de esfuerzo colectivo que merece ser valorada. Las Flores es una ciudad con identidad, con historia y con un fuerte sentido de pertenencia. Es fundamental el reflejo de su gente. Imaginemos por un momento todo lo que ha transcurrido desde aquella inolvidable historia de la fundación en 1856. Por todo eso decimos en este nuevo aniversario que no hay una ciudad grande sin una comunidad unida. A seguir trabajando juntos con compromiso y esperanza». Luego del mensaje del intendente y para cerrar el acto, el grupo de danzas «El Entrevero» representó la huella, tradicional ritmo bonaerense. Las actividades continuarán durante la tarde en la plaza céntrica con los números artísticos, feria de artesanos, emprendedores y stand de estudiantes e instituciones.