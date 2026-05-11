Ayuda por los damnificados por el tornado: «La respuesta fue increíble»

La 91.5 habló con Verónica, una de las organizadora de la Colecta Solidaria por la familia del Paraje Harosteguy que sufrió grandes pérdidas materiales luego del paso del tornado ocurrido el pasado miércoles. «La verdad que estamos muy contentos y agradecidos por la rápida respuesta de la comunidad. No nos sorprende porque sabemos que el pueblo de Las Flores de por sí es muy solidario», afirmó. «Ayer cuando finalizábamos el recorrido con todo lo que se había conseguido vivimos una jornada de muchas emociones y abrazos por parte de la gente que no dudó en ayudar a esa familia luego de lo que vivieron que fue terrible. Todos les mandamos mucha fuerza», contó luego. Finalmente, Verónica manifestó que «le pedimos a la gente que se quede tranquila porque todo lo que donaron está llegando como debe ser. Junto con Lucila, mi compañera que organizó la colecta conmigo, cortamos la colecta porque se había colapsado y el objetivo estaba cumplido».

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