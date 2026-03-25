Secretaría Parroquial confirmó el programa oficial de Semana Santa

(ver cronograma) En vísperas del Domingo de Ramos (próximo domingo 29 de marzo) se dio a conocer el programa oficial para Semana Santa (del jueves 2 al domingo 5 de abril) en nuestra ciudad. El sábado 28 de marzo a las 20hs. se celebrará en el Templo Parroquial la primera Bendición de los ramos con procesión y posterior misa. El domingo habrá misa -siempre en nuestro templo- a las 8, 11 y 19hs. también con Bendición de ramos, procesión y misa. La semana continuará con confesiones, misas en diversos horarios (consultar flyer).

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