25 de marzo de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Secretaría Parroquial confirmó el programa oficial de Semana Santa

1 minuto de lectura
6 horas atrás Fm Alpha

(ver cronograma) En vísperas del Domingo de Ramos (próximo domingo 29 de marzo) se dio a conocer el programa oficial para Semana Santa (del jueves 2 al domingo 5 de abril) en nuestra ciudad. El sábado 28 de marzo a las 20hs. se celebrará en el Templo Parroquial la primera Bendición de los ramos con procesión y posterior misa. El domingo habrá misa -siempre en nuestro templo- a las 8, 11 y 19hs. también con Bendición de ramos, procesión y misa. La semana continuará con confesiones, misas en diversos horarios (consultar flyer).

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Desde este jueves los bancos vuelven a su horario de atención habitual

32 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Acto por el 170 aniversario de Las Flores: «No hay una ciudad grande sin una comunidad unida»

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Apertura: así se jugará la segunda fecha

7 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Desde este jueves los bancos vuelven a su horario de atención habitual

32 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Acto por el 170 aniversario de Las Flores: «No hay una ciudad grande sin una comunidad unida»

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Secretaría Parroquial confirmó el programa oficial de Semana Santa

6 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Apertura: así se jugará la segunda fecha

7 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.