25 de marzo de 2026

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Torneo Apertura: así se jugará la segunda fecha

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7 horas atrás Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol confirmó los encuentros correspondientes a la segunda fecha de la fase regular del Torneo Apertura en todas sus categorías como así también en el Fútbol Femenino. En primera división a las 16hs. en el estadio «27 de abril» jugarán el próximo domingo Ferro-El Hollín. A la misma hora pero en el CEF Nro. 6 se enfrentarán Atlético-Barrio Traut. Finalmente, también a las 16hs. en cancha de Juventud Unida chocarán El Taladro-Juventud Deportiva. Libre estará Juventud Unida. El valor de la entrada para primera división fue fijado en 7.000 pesos mientras que para las divisiones inferiores costará 5.000 pesos. Vale mencionar que la jornada dará comienzo a las 14hs. con la segunda fecha del Fútbol Femenino (mismos partidos y estadios).

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